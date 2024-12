"Górnictwo to wspaniała tradycja, która zbudowała wiele elementów naszej kultury, to element kształtujący polską świadomość" – mówił prezydent Andrzej Duda na obchodach Dnia Świętej Barbary w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce. Podkreślał też, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i korzystna dla ludzi.

Prezydent Andrzej Duda / /Łukasz Gągulski / PAP

Prezydent Andrzej Duda podkreślał w swoim przemówieniu, że praca górnika jest ciężka i niebezpieczna.

Ten zawód, a w istocie służba, wiąże się z wielkim szacunkiem i podziwem, bo jest związana z wyjątkowym ryzykiem, odwagą i umiejętnościami - mówił. Wspomniał 15 górników, którzy w tym roku zginęli w czasie pracy w kopalni. Podziękował też wszystkim służbom i ratownikom górniczym, którzy czuwają nad bezpieczeństwem górników.

Duda podkreślił, że zmiany gospodarcze, w tym związane z energetyką należy wprowadzać, kierując się interesami Polski i społeczeństwa. Powołał się na zasadę sprawiedliwej transformacji, która została przyjęta na konferencji COP24 w 2018 roku w Katowicach.

Oznacza ona, że zmiany muszą być wprowadzane tak, aby były korzystne dla ludzi, szczególnie dla ludzi pracy - stwierdził prezydent.



Władysław Kosiniak-Kamysz / /Łukasz Gągulski / PAP

W czasie uroczystości w Wieliczce głos zabrał też wicepremier i minister obrony - Władysław Kosiniak-Kamysz. Zmieniają się czasy, zmienia się jakość i sposób wydobycia węgla i wszystkich innych działań pod ziemią, ale niezmiennie jedno ryzyko jest nadal podejmowane - ryzyko zdrowia i życia - podkreślał. W imieniu rządu podziękował "wszystkim tym, którzy starają się, żeby transformacja górnicza odbywała się w jak najlepszym porządku".

To musi być sprawiedliwa transformacja i te wszystkie zobowiązania wynikające z umów społecznych i dialogu społecznego (...) jest to po prostu esencja tego działania - mówił wicepremier. Dla nas to jest sprawa oczywista, że transformacja, żeby była skuteczna, musi być sprawiedliwa - zaznaczył.