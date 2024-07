"Przypuszczam, że jeżeli to on (Jacek Jaworek - przyp. red.), to daleko nie był" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM o odnalezionym w piątek w Dąbrowie Zielonej (woj. śląskie) ciele mężczyzny mieszkaniec tej miejscowości. Od zbrodni w pobliskich Borowcach w lipcu minęły 3 lata.