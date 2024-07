Ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy znaleziono w piątek w Dąbrowie Zielonej (pow. częstochowski). Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie powiedział, że nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, że to zwłoki Jacka Jaworka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przypuszczenia, że mogą być to zwłoki Jaworka, pojawiły się w mediach, ponieważ znaleziono je w miejscowości nieopodal Borowców. Tam mężczyzna - według ustaleń śledczych - 10 lipca 2021 r. zastrzelił swojego brata, bratową oraz 17-letniego bratanka.

Nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć, że to zwłoki poszukiwanego Jacka Jaworka. Zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie badania identyfikacyjne DNA, które to wyjaśnią - przekazał Polskiej Agencji Prasowej prok. Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Ciało o poranku znaleziono w pobliżu boiska lokalnego klubu sportowego. Wstępne ustalenia - przeprowadzone z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz balistyki - wskazały, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie dodał, że śledczy zabezpieczyli broń.

Ustalamy tożsamość. To mężczyzna z raną postrzałową głowy. Cały czas pracujemy na miejscu - powiedział PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie asp. sztab. Barbara Poznańska.

14 października 2023 r. w lesie na terenie pobliskiej miejscowości Żuraw także znaleziono zwłoki mężczyzny. Wówczas także pojawiły się przypuszczenia, że może być to poszukiwany Jaworek. Wykluczono to po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Dlaczego to mógł być Jaworek?

Z Dąbrowy Zielonej jest tylko kilka kilometrów do Borowców, gdzie mieszkał Jacek Jaworek i gdzie, według ustaleń śledczych miał on zabić 3 osoby. Prokurator poinformował dziennikarza RMF FM, że zewnętrzne badania ciała nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, do kogo należy. Do badania pobrano próbki DNA.

Wyniki mają być znane za kilka dni.

Sprawa Jacka Jaworka

Jacek Jaworek jest poszukiwany od lipca 2021 roku po tym, gdy w domu w Borowcach zastrzelił brata, bratową i ich 17-letniego syna. Po Jaworku ślad jednak zaginął, a służby prowadzą poszukiwania nie tylko na terenie Polski, ale też za granicami kraju.

W czerwcu 2023 roku policja opublikowała tzw. portrety progresywne, które przedstawiają możliwe warianty wyglądu poszukiwanego.

/ Policja Śląska / Materiały prasowe

Artykuł w trakcie aktualizacji