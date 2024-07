W okolicach Londynu zakończyła się obława na 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o to, że związał i zastrzelił z kuszy trzy kobiety. Do tragedii doszło we wtorek w miejscowości Bushey na północno-zachodnich obrzeżach stolicy. Zginęła 61-latka i jej dwie córki, 25 i 28-latka. Kobiety są rodziną komentatora sportowego BBC Johna Hunta.

Policja na miejscu zbrodni w podlondyńskim Bushey. / JUSTIN TALLIS/AFP/East News / AFP Poszukiwany 26-letni Kyle Clifford został znaleziony na cmentarzu w Enfield, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Portal Sky News podaje, że policjanci znaleźli go rannego. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Morderstwo trzech kobiet Sprawę morderstwa trzech Brytyjek opisuje m.in. portal Daily Mail. We wtorek ok. godz. 19 angielskie służby zostały zaalarmowane o tragedii, do jakiej doszło w miejscowości Bushey, na przedmieściach Londynu. Trzy kobiety - matka i dwie córki, zostały najpierw związane, a później postrzelone z kuszy. Na miejsce wysłano m.in. trzy karetki pogotowia, zespół reagowania na przypadki niebezpieczne oraz dwa zespoły pogotowia lotniczego. "Niestety, pomimo największych wysiłków ratowników, na miejscu stwierdzono śmierć trzech kobiet" - przekazał rzecznik służb ratowniczych East of England. Służby rozpoczęły poszukiwania podejrzanego o popełnienie zbrodni 26-letniego Kyle’a Clifforda, który jest byłym partnerem jednej z zamordowanych dziewczyn. Jedna ze szkół podstawowych w Enfield Town - dzielnicy Londynu, w której mieszka podejrzany - została zamknięta, gdy w okolicy znaleziono auto mężczyzny. Służby alarmowały, że napastnik może być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowano, żeby nie zbliżać się do niego, a w razie kontaktu, zadzwonić na numer alarmowy. "Wspaniała, młoda dziewczyna" Mieszkańcy Bushey wspominają zamordowane kobiety jako "przyjazną rodzinę". Jedna z nich pracowała jako psi fryzjer. Była wspaniałą dziewczyną, młodą i ciężko pracującą - powiedział jeden z mieszkańców. Okolica, w której doszło do zbrodni to typowe, brytyjskie, zielone przedmieście. Wydarzenie jest szokiem dla tych, którzy tam mieszkają. Przedstawiciel stacji BBC 5 Live, w której pracuje John Hunt określił zdarzenie mianem "całkowicie dewastującego". Zapewnił, że dziennikarzowi zostanie zapewnione wszelkie możliwe wsparcie. Hunt miał ze swoją zmarłą żoną jeszcze jedną córkę. Prawie 10 zabójstw z kuszy w ciągu dekady W związku z tym i poprzednimi incydentami, brytyjski minister spraw wewnętrznych rozważa zaostrzenie praw dotyczących posiadania kuszy. Stacja BBC, powołując się na dane MSW, podaje, że w latach 2011-2021 doszło do mniej niż 10 zabójstw z użyciem tej broni, ale departament stwierdził, że "jest jasne, że kusze używane jako broń rzeczywiście stanowią ryzyko". Była minister ds. bezpieczeństwa Laura Farris powiedziała, że kusze "w tym kraju są rzadko używane do brutalnych przestępstw, ale mogą być bardzo niebezpieczne". Jednym z tragicznych przypadków użycia tej broni była śmierć 35-letniej Sany Muhammad w 2018 r. Do domu kobiety, która była w ósmym miesiącu ciąży, wtargnął jej były mąż - 51-letni były pielęgniarz Ramanodge Unmathallegadoo i strzelił jej z kuszy w brzuch. Nienarodzony syn kobiety, urodzony przez cesarskie cięcie, cudem przeżył. Unmathallegadoo został uznany winnym morderstwa i skazany na dożywocie w 2019 roku na minimalny okres 33 lat. Zobacz również: Nowa frakcja w PE z udziałem trzech europosłów Konfederacji

