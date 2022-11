Magdalena Woch, dotąd wicenaczelniczka Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, będzie pełnić obowiązki dyrektora częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza do czasu wyłonienia w konkursie nowego szefa placówki. Wcześniej ze stanowiska dyrektora zrezygnował Olaf Lubaszenko.

Magdalena Woch / Urząd Miasta Częstochowy /

Znany aktor, reżyser i producent Olaf Lubaszenko został dyrektorem częstochowskiego teatru na początku września i miał pełnić tę funkcję przez kolejne trzy sezony, złożył jednak rezygnację.

Jak informowały lokalne media, powodem rezygnacji były ograniczenia formalne - dyrektor publicznej placówki nie może prowadzić działalności gospodarczej, zaś wcześniejsze zobowiązania nie pozwalały nowemu szefowi teatru na jej natychmiastowe zakończenie lub zawieszenie.

"Olaf Lubaszenko zrezygnował ze stanowiska dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza, a wczoraj została zakończona procedura odwoławcza. Na pełniącą obowiązki dyrektora tej instytucji została powołana Magdalena Woch, dotychczasowa zastępczyni naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy" - poinformował w środę Urząd Miasta w Częstochowie.

Magdalena Woch z wykształcenia jest antropolożką i dziennikarką. Ukończyła antropologię kultury na Uniwersytecie Łódzkim i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Z częstochowskim samorządem jest związana od 2006 r. - to wieloletnia kierowniczka Referatu Promocji, a następnie zastępczyni naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu. Jest redaktorką naczelną miejskiego miesięcznika "CGK", realizatorką i kreatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w Częstochowie.

Jak poinformował Urząd Miasta Magdalena Woch będzie pełniła swoje obowiązki do czasu rozstrzygnięcia planowanego konkursu na dyrektora częstochowskiego teatru.

Wcześniej Miasto, jako organizator, po dwóch nierozstrzygniętych konkursach na stanowisko dyrektora teatru i zainteresowaniu wyrażonym przez Olafa Lubaszenkę, wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie go na okres trzech sezonów artystycznych (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.) bez przeprowadzana konkursu. Minister wyraził na to zgodę. Wystąpienie z wnioskiem poprzedziło uzyskanie przez organizatora opinii związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych. Nowy dyrektor złożył jednak rezygnację.