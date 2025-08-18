Policjanci z Poddębic, we współpracy ze strażą graniczną, zatrzymali 37-letniego obywatela Ukrainy, który przewoził w bagażniku swojego samochodu dwóch nielegalnie przebywających w Polsce obywateli Afganistanu. Przemytnikowi grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymano obywatela Ukrainy / Policja Łódzka /

Do zatrzymania doszło w sobotni wieczór, kiedy to dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach otrzymał informację od straży granicznej o podejrzanym pojeździe poruszającym się autostradą A2 w kierunku Poznania. Zgłoszenie dotyczyło srebrnego lexusa, w którym miało znajdować się dwóch imigrantów. Policjanci natychmiast zareagowali i skierowali patrole na trasę.

Funkcjonariusze szybko zlokalizowali wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 37-letni obywatel Ukrainy.

Za kierownicą auta siedział 37-letni obywatel Ukrainy. W związku z wcześniejszymi ustaleniami policjanci skontrolowali bagażnik samochodu. W jego wnętrzu znajdowało się dwóch mężczyzn przykrytych odzieżą. Po ustaleniu ich tożsamości okazało się, że są to obywatele Afganistanu w wieku 20 i 24 lat. Żaden z nich nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających legalność przekroczenia granicy - przekazała mł. asp. Alicja Bartczak z Komendy Policji w Poddębicach.

Samochód został zabezpieczony przez służby, a zarówno kierowca, jak i przewożeni przez niego Afgańczycy, zostali przekazani do dyspozycji straży granicznej oraz Prokuratury Rejonowej w Poddębicach. 37-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty umożliwienia nielegalnego pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.