Robert Lewandowski wciąż czeka na jubileuszowe trafienie w barwach Barcelony. W rewanżowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund nie zdołał zdobyć 100. gola dla "Dumy Katalonii". Choć jego zespół przegrał 1:3, to dzięki wysokiej wygranej w pierwszym meczu awansował do półfinału. Polski napastnik przyznał jednak, że gra Barcelony pozostawia wiele do życzenia.