W łódzkim Ogrodzie Botanicznym rozpoczął się długo wyczekiwany spektakl natury - rozkwitła kolekcja ponad 50 tys. tulipanów w aż 30 odmianach. Kolorową wystawę można podziwiać również w czasie Świąt Wielkanocnych oraz podczas majówki.

Tulipany rozkwitły w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi / Miasto Łódź /

W centralnej części Ogrodu Botanicznego w Łodzi zakwitły tysiące kwiatów w 30 zachwycających odmianach.

Wystawę ubarwiają klasyczne Apeldoorny, ale też pięć nowych, niezwykle rzadkich odmian prezentowanych po raz pierwszy.

Blushing Apeldoorn zaskakuje - jego płatki zmieniają barwę w trakcie kwitnienia. Jak to możliwe?

Tulipanowe morze nad stawem

Ponad 50 tysięcy tulipanów rozkwita na specjalnie przygotowanej rabacie w centralnej części Ogrodu Botanicznego w Łodzi, tuż nad największym stawem. W tym roku pierwsze kwiaty pojawiły się w minionym tygodniu, a już wkrótce wszystkie odmiany będą w pełni kwitnienia.

Ogród zachęca do odwiedzin także na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco można śledzić stopień rozkwitu kolekcji.

Od klasyki po nowości - kwiaty jak malowane

Wśród odmian dostępnych do podziwiania znajdują się m.in. efektowne mieszańce Darwina, dorastające do 60-70 cm wysokości. Tworzą one duże, pojedyncze kwiaty o jajowatych płatkach w żywych kolorach, kwitnące na przełomie kwietnia i maja.

W kolekcji rozkwitają także klasyczne odmiany: czerwony Apeldoorn, jego żółty odpowiednik Golden Apeldoorn, a także wielobarwne Apeldoorn’s Elite, kremowy Ivory Floradale, różowy Pink Impression, łososiowy Salmon van Eijk, koralowa Lalibela, złocistożółty Novi Sun i śnieżnobiały Hakuun.

Na szczególną uwagę zasługuje Blushing Apeldoorn - jego płatki podczas kwitnienia zmieniają kolor z jasnożółtego na czerwony, tworząc niepowtarzalny efekt.

Premiery wśród kwiatów - pięć debiutujących odmian

W tym roku po raz pierwszy w kolekcji pokazanych zostanie pięć nowych odmian tulipanów. Są to:

Spryng Sunrise - kremowo-żółte kwiaty z czerwonymi refleksami,

Cream Coctail - żółte z kremowymi płomieniami,

World’s Fire - intensywnie ogniście czerwone,

Big Love - nastrojowy róż z delikatnym fioletem,

King of Hearts - różowo-liliowe płatki o romantycznym wyrazie.

Godziny otwarcia również w święta i majówkę

W kwietniu Ogród Botaniczny w Łodzi czynny jest codziennie w godzinach 9:00-19:00, także w Święta Wielkanocne. W czasie długiego weekendu majowego ogród będzie otwarty nieco dłużej - od 9:00 do 20:00. To idealna okazja, by zobaczyć wyjątkową, tulipanową ekspozycję w pełnej krasie.