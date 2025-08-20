Gdy napastnik zaatakował kobietę, jako jedyny zareagował młody mężczyzna z plecakiem. Narażając swoje zdrowie, zapobiegł tragedii w centrum Rybnika (Śląskie). Sprawca napaści został zatrzymany, ale policja poszukuje nastoletniego bohatera, publikując obraz z monitoringu.

Wszelkie informacje na temat tożsamości młodego mężczyzny należy przekazywać bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pod numer telefonu 47-855-72-55. / Policja Rybnik /

"Nie każdy bohater nosi pelerynę. W Rybniku nosi on plecak" - zauważają policjanci z tego miasta. Poszukują oni świadka zdarzenia, który wykazał się niezwykłą odwagą i narażając swoje zdrowie, zapobiegł tragedii.

Do niebezpiecznego incydentu doszło 19 lipca na ulicy 3 Maja w Rybniku. Mężczyzna bez powodu zaatakował kobietę oczekującą na przystanku na autobus. Kopnął ją w okolicę głowy, a potem wielokrotnie bił pięściami.

Jedyną osobą, która zareagowała, był młody mężczyzna z plecakiem. Podbiegł i odciągnął napastnika, dając szansę i czas kobiecie na ucieczkę. Policjanci zwracają uwagę, że anonimowy bohater sam został zaatakowany przez napastnika.

Ze względu na chuligański charakter czynu i ważny interes społeczny Prokuratura Rejonowa w Rybniku objęła przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jako ściągane z urzędu.

Sprawcą ataku okazał się 36-letni mieszkaniec Katowic. Został on już zatrzymany.

Policja publikuje jednak wizerunek nastoletniego bohatera - zgodnie z zarządzeniem Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Policjanci z Rybnika podkreślają: Młody mężczyzna jest doskonałym przykładem kampanii społecznej śląskiej policji "Widzisz - reaguj!". Nie bądź obojętny Twoja reakcja może komuś uratować życie.