Zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało dwóch młodych mężczyzn z Barczewa (woj. warmińsko-mazurskie). W nocy z 15 na 16 sierpnia torturowali oni 57-letniego bezdomnego. Mężczyzna ma oparzenia 2. i 3. stopnia i złamanych kilkanaście żeber.

Mężczyzna był przez długi czas przypalany na twarzy. 20- i 21-latek używali aerozolu i otwartego źródła ognia. Oprawcy wielokrotnie też skakali po klatce piersiowej swojej ofiary. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Do usiłowania zabójstwa doszło w nocy z piątku na sobotę (15/16 sierpnia) na jednej z działek ogrodowych w Barczewie. Cztery osoby piły wspólnie alkohol. W pewnej chwili 20-letni Alan C. i 21-letni Dominik Z. brutalnie zaatakowali bezdomnego 57-latka.

Jak ustalił nasz reporter, mężczyzna był przez długi czas przypalany na twarzy. 20- i 21-latek używali aerozolu i otwartego źródła ognia. Oprawcy wielokrotnie też skakali po klatce piersiowej swojej ofiary i bili ją łańcuchem. 57-latek cudem przeżył i trafił do szpitala z poparzeniami 2. i 3. stopnia, kilkunastoma złamanymi żebrami i odmą płucną.

Dwóch młodych mężczyzn usłyszało zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Razem z nimi był 42-letni Grzegorz S. Mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy oraz zacierania śladów.

Prokuratura wysłała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla całej trójki.