Należąca do samorządu Katowic spółka Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiła przetarg na budowę w dzielnicy Giszowiec osiedla zaprojektowanego zgodnie z ideą architektury zrównoważonej: przestrzeni przyjaznej człowiekowi i przyrodzie – przekazało w środę KTBS.

Panorama Katowic - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Osiedle przy ul. Kosmicznej w Giszowcu ma składać się z zespołu siedmiu trzy- i czteropiętrowych budynków z windami i 111 lokalami, od jednopokojowych kawalerek do mieszkań czteropokojowych (najwięcej przewidziano mieszkań dwupokojowych o wielkości do 55 m kw.).

Jak poinformował w środę Adam Skowron z obsługującej miasto i jego podmioty spółki Katowicka Agencja Wydawnicza, chętne do budowy osiedla firmy mogą składać oferty do 29 czerwca br. Zwycięzca będzie miał na ukończenie inwestycji 25 miesięcy.

Z niecierpliwością czekam na realizację tego osiedla, które stanie się doskonałym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. W porównaniu do obecnego rynku mieszkaniowego będzie to opcja atrakcyjna cenowo, przy utrzymaniu wysokich standardów, więc stanie się wygodnym i innowacyjnym miejscem do życia dla przyszłych mieszkańców - ocenił, cytowany przez Skowrona, prezydent Katowic Marcin Krupa.

Surową w formie koncepcję osiedla zaproponowała w konkursie zorganizowanym przez katowicki odział Stowarzyszenia Architektów Polskich i inwestora pracownia K3Xmore, która w nagrodę została zaproszona do zaprojektowania inwestycji.

Osiedle będzie miało szereg proekologicznych rozwiązań: KTBS zamierza starać się o uzyskanie dla inwestycji krajowego certyfikatu Zielony Dom. Znajdą się tam np. ogrody deszczowe, będą ekologiczne materiały budowlane czy fotowoltaika. Projektanci założyli autonomiczny system ogrzewania oraz maksymalne wykorzystanie wód opadowych.

Osiedle nie będzie włączone w sieć ogrzewania systemowego, ponieważ ciepło w całości będzie pozyskiwane z głębinowych i powietrznych pomp ciepła. Wokół budynków mają powstać przestrzenie sprzyjające kontaktom społecznym, a budynki będą otoczone wysokimi drzewami, między którymi będzie też staw.

Wszystkie mieszkania będą miały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Mimo zakładanych: ograniczenia ruchu kołowego i dostępności dla wszystkich grup wiekowych, na jedno mieszkanie ma przypadać przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, w większości w garażach podziemnych.

Inwestycję KTBS chce realizować na skraju dzielnicy Giszowiec, na terenie przylegającym do kompleksu szybu Roździeński likwidowanej kopalni Wieczorek; z drugiej strony znajdują się ogródki działkowe. W pobliżu przebiega autostrada A4.

Nowy zespół budynków przy ul. Kosmicznej będzie czwartą inwestycją KTBS w dzielnicy Giszowiec. Dotychczas powstały tam dwa osiedla pod Kasztanami, a niedawno zakończyła się budowa kompleksu domów jednorodzinnych przy ul. Przyjaznej i Kwiatowej.

Historyczne katowickie osiedle Giszowiec to jeden z projektów kuzynów - architektów Emila i Georga Zillmanów. Na liście obiektów, które zaprojektowali, są m.in. Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, budynki dawnej kopalni Gliwice (dziś część kompleksu inwestycyjnego Nowe Gliwice) czy zabudowania dawnej huty cynku Uthemann w katowickiej dzielnicy Szopienice.

Najwspanialszymi projektami Zillmanów są jednak katowickie osiedla: Giszowiec i Nikiszowiec. To pierwsze jest najstarszym miastem-ogrodem w granicach obecnej Polski, częściowo zniszczonym w latach PRL przez zabudowanie wysokimi blokami mieszkalnymi. Drugie - Nikiszowiec - to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Katowic.

W środę katowicki samorząd poinformował też o zakończeniu modernizacji w ponadstuletnich budynkach mieszkalnych przy ul. Kosmicznej w Giszowcu. Za niemal 8,5 mln zł w budynkach z 41 mieszkaniami m.in. ocieplono ściany i wymieniono dachy, zainstalowano nowe drzwi i okna z zachowaniem historycznych detali, podpięto do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wymieniono instalacje.