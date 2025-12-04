​Dramatyczne wieści napływają z Częstochowy. W wyniku wybuchu pieca w domu jednorodzinnym jedna osoba zginęła, a druga została ranna - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Straż Pożarna (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Nasza dziennikarka ustaliła, że po godz. 17 w jednym z domów jednorodzinnych w Częstochowie wybuchł piec na paliwo stałe.

Sytuacja ma tragiczne w skutkach konsekwencje. Zginęła kobieta w wieku około 70 lat. Wiadomo, że mężczyzna, który jest w podobnym wieku co ofiara eksplozji, został ranny.

Z ustaleń RMF FM wynika, że w budynku nie doszło do pożaru. Na miejscu pracują służby. Skierowano 3 zastępy straży pożarnej.