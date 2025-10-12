Od lutego przyszłego roku ZUS zacznie badać aktywność zawodową Ukraińców, którzy chcą otrzymywać 800 plus. W przypadku pozostałych cudzoziemców weryfikacja nastąpi od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od lutego ZUS zacznie badać aktywność zawodową Ukraińców w programie 800 plus / Shutterstock

Prawo do 800 plus na dotychczasowych zasadach obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku. Od lutego pracujący cudzoziemcy będą musieli składać wnioski, aby dalej otrzymywać to świadczenie.

ZUS zacznie sprawdzać aktywność zawodową Ukraińców od lutego przyszłego roku, a innych cudzoziemców od czerwca, korzystając z danych własnych i wymiany informacji z innymi instytucjami.

Nowa ustawa łączy prawo do świadczeń z aktywnością zawodową rodzica i nauką dzieci w polskiej szkole, wymagając też zarobków na poziomie co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

ZUS będzie każdego miesiąca kontrolował, czy cudzoziemcy pracowali; jeśli nie, świadczenia będą wstrzymane.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Jakie? O tym przeczytasz poniżej.

Więcej najnowszych informacji można znaleźć na stronie RMF24.pl .

Zmiany w 800 plus od 1 lutego 2026 dla obywateli Ukrainy

Z końcem września zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce. Jednak część przepisów, m.in. te zmieniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, wejdą w życie w przyszłym roku.

Prawo do świadczenia 800 plus na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku, natomiast od 1 lutego pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej to świadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w odniesieniu do osób mających status UKR będzie badał aktywność zawodową od wypłaty 800 plus za luty 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców spełniających kryteria do pobierania świadczenia wychowawczego, sprawdzanie aktywności zawodowej zostanie zrealizowane od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.

"Weryfikacja aktywności zawodowej zostanie przeprowadzona poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS oraz pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami, które zgodnie z zapisami ustawy mogą tę aktywność potwierdzać. Jedynie w przypadkach wyjaśnienia wątpliwości, w toku postępowania przeprowadzonego przez Zakład, klient może być poproszony o dostarczenie dokumentów dodatkowych" - podkreślił ZUS.

Obowiązek szkolny i aktywność zawodowa rodzica konieczne. Są jednak wyjątki

Nowa ustawa przewiduje, że prawo do świadczeń powiązano z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo powiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że będzie to 2333 zł brutto.

ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie też weryfikował w rejestrze komendanta głównego straży granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.