Od lutego przyszłego roku ZUS zacznie badać aktywność zawodową Ukraińców, którzy chcą otrzymywać 800 plus. W przypadku pozostałych cudzoziemców weryfikacja nastąpi od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Prawo do 800 plus na dotychczasowych zasadach obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku. Od lutego pracujący cudzoziemcy będą musieli składać wnioski, aby dalej otrzymywać to świadczenie.
  • ZUS zacznie sprawdzać aktywność zawodową Ukraińców od lutego przyszłego roku, a innych cudzoziemców od czerwca, korzystając z danych własnych i wymiany informacji z innymi instytucjami.
  • Nowa ustawa łączy prawo do świadczeń z aktywnością zawodową rodzica i nauką dzieci w polskiej szkole, wymagając też zarobków na poziomie co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.
  • ZUS będzie każdego miesiąca kontrolował, czy cudzoziemcy pracowali; jeśli nie, świadczenia będą wstrzymane.
  • Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Jakie? O tym przeczytasz poniżej.
Zmiany w 800 plus od 1 lutego 2026 dla obywateli Ukrainy

Z końcem września zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce. Jednak część przepisów, m.in. te zmieniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, wejdą w życie w przyszłym roku.

Prawo do świadczenia 800 plus na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku, natomiast od 1 lutego pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej to świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w odniesieniu do osób mających status UKR będzie badał aktywność zawodową od wypłaty 800 plus za luty 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców spełniających kryteria do pobierania świadczenia wychowawczego, sprawdzanie aktywności zawodowej zostanie zrealizowane od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.

"Weryfikacja aktywności zawodowej zostanie przeprowadzona poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS oraz pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami, które zgodnie z zapisami ustawy mogą tę aktywność potwierdzać. Jedynie w przypadkach wyjaśnienia wątpliwości, w toku postępowania przeprowadzonego przez Zakład, klient może być poproszony o dostarczenie dokumentów dodatkowych" - podkreślił ZUS.

Obowiązek szkolny i aktywność zawodowa rodzica konieczne. Są jednak wyjątki

Nowa ustawa przewiduje, że prawo do świadczeń powiązano z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo powiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że będzie to 2333 zł brutto.

ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie też weryfikował w rejestrze komendanta głównego straży granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.

