W przeddzień Biegu po Nowe Życie po raz dziewiąty odbędzie się uroczysta gala, podczas której wyróżnione zostaną wyjątkowe osoby i instytucje zasłużone dla transplantologii w Polsce. Kto zostanie uhonorowany w tym roku?

Ubiegłoroczna gala Polskiej Transplantologii. / Materiały prasowe

Gala "Drugie Życie" to wyjątkowy czas, by podziękować tym, którzy nie tylko praktykują, ale i promują, oraz przyczyniają się do rozwoju tej niezwykle ważnej dla wielu ludzi dziedziny medycyny.

Wielkie serca i medyczne osiągnięcia

Podczas uroczystego wieczoru 17 maja w Hotelu Gołębiewski wręczone zostaną nagrody w sześciu kategoriach. Od "Osobowości polskiej transplantologii", przez "Aktywnych dla transplantacji", "Media o transplantacji", czy "Aktywnych po transplantacji", aż po "Rok w polskiej transplantacji", a także specjalność "Nagrodę Biegu po Nowe Życie".

Gala jest organizowana od 2015 roku. W tym czasie za swój wkład w transplantologię uhonorowanych zostało wiele wybitnych osobistości. Wśród nich znaleźli się prof. Marian Zembala, prekursor polskiej transplantologii, czy prof. Adam Maciejewski, chirurg, który dokonał pierwszego w Polsce przeszczepienia twarzy. Warto wspomnieć także o prof. Romanie Danielewiczu - jednym z najważniejszych polskich transplantologów oraz o wielu innych, dzięki którym polska transplantologia odnosi spektakularne sukcesy.

Wyróżnienie trafiło także do radia RMF FM (2012) oraz portalu RMF24.pl (2023), za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy.

Bieg po Nowe Życie - więcej niż wydarzenie sportowe

A już jutro - w sobotę 18 maja - odbędzie się 24. edycja Biegu po Nowe Życie. Start, godz. 15:00 na rynku w Wiśle.

Bieg po Nowe Życie to więcej niż wydarzenie sportowe, to potężne przesłanie skierowane do społeczeństwa: jak ważny jest dar życia i jak wielką rolę odgrywa transplantologia w ratowaniu ludzkich istnień.

Potęga wsparcia i nadziei

Wśród uczestników Biegu po Nowe Życie są osoby, których życie zmieniło się dzięki transplantacji. Ich historie to potężna dawka inspiracji i nadziei, pokazująca, że trudności można pokonać, a życie po przeszczepie może być pełne i szczęśliwe.

Joanna Prorok, jedna z uczestniczek, swoją historię przeszczepu dzieli się z innymi, by pokazać, jak wielką różnicę robią w życiu ludzi działania lekarzy, dawców i wszystkich zaangażowanych w proces transplantacji.

Bieg po Nowe Życie to wydarzenia, które przypomina o sile współpracy, odwadze i nadziei. To dzięki zaangażowaniu wielu osób, możemy świadczyć o niesamowitych sukcesach w transplantologii i dawać nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dodajmy, że ostatni rok był rekordowy dla polskiej transplantologii - 1910 przeszczepień to dowód na to, jak bardzo ważne jest wsparcie i ciągła edukacja w tym obszarze.