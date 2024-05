"Spodziewamy się na starcie blisko 100 sztafet" - mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor Biegu po Nowe Życie, który już w sobotę odbędzie się w Wiśle. Będzie to już 24. odsłona tej wyjątkowej imprezy promującej transplantologię.

Rozgrzewka przed ubiegłorocznym Biegiem po Nowe Życie w Wiśle / Materiały prasowe

"Te osoby dostały drugie życie"

24. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się w sobotę o 15.00 na Placu Hoffa w Wiśle. Spotkamy się przede wszystkim z osobami po przeszczepieniu z całej Polski. To są osoby po przeszczepie serca, wątroby, trzustki, nerki, płuc szpiku - mówił reporterce RMF FM Annie Kropaczek współtwórca i dyrektor imprezy Arkadiusz Pilarz. Pokazują, że dostały drugie życie i żyją pełnią życia - podkreślał.

W weekend w Wiśle będzie można spotkać także lekarzy z całej Polski, którzy zajmują się przeszczepami i koordynatorów transplantacyjnych. W tym gronie będą m.in. profesorowie: Maciej Kosieradzki, Roman Danielewicz, Jarosław Czerwiński, Magdalena Durlik, Dorota Kamińska, Leszek Domański, Mariusz Kuśmierczyk, Bartosz Kubisa, Zbigniew Gałązka, Sławomir Nazarewski, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Radosław Owczuk i Marta Wawrzynowicz-Syczewska.

Pierwszy raz w historii imprezy w jednej ze sztafet pomaszeruje minister zdrowia.

Artyści wspierają transplantologię

Wśród gwiazd, które pojawią się na Biegu po Nowe Życie, są m.in. Przemysław Saleta, Jerzy Mielewski, Halina Mlynkova, Piotr Gruszka, Angelika Cichocka, Jarosław Kret, Olga Łasak, Cezary Trybański, Aleksandra Radwan, Łukasz “Juras" Jurkowski, Julia Chatys, Paulina Chylewska i Zbigniew Bródka.

Sztafetę nordic walking rozpoczną znane osoby - aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, lekarze transplantolodzy, koordynatorzy. Po kilometrze na trasę ruszą osoby po przeszczepieniu - dawcy i biorcy, a później pomaszerują przyjaciele i sympatycy biegu, dziennikarze i partnerzy - wyjaśnił rzecznik imprezy Tomasz Furtak. Ostatnia grupa to młodzież ze śląskich szkół ponadpodstawowych. Wszyscy będą skupieni na tym, by przekonywać, że donacja to wielki obowiązek każdego z nas, a transplantacja jest najskuteczniejszą metodą leczenia wielu chorób - dodał.

"Możemy się spotkać twarzą w twarz z ludźmi po przeszczepie"

Jedną z osób ze świata kultury, które biorą udział w kolejnych edycjach Biegu po Nowe Życie, jest aktorka kabaretowa Olga Łasak. Atmosfera jest wyjątkowa. Jest bardzo dużo charytatywnych imprez, w których biorę udział. Tutaj możemy się spotkać twarzą w twarz z ludźmi po przeszczepie, posłuchać ich historii. Biegniemy dla nich, ale też z nimi - wspominała artystka w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Dla mnie każdy bieg jest zaskakujący. Pojawiają się nowi ludzie, nowe tematy - opisywała Olga Łasak w RMF FM. Zdradziła też, że po ubiegłorocznej imprezie zapisała się do bazy dawców szpiku DKMS.

Artystka przyznała, że Bieg po Nowe Życie nauczył ją pokory i cieszenia się z drobiazgów, o których często zapominamy.

Dzisiaj jestem zdrowa. Wstaję rano, jestem, nie mam nogi, mogę iść do pracy. Spełniam swoje marzenia - wyliczała Łasak. Zwróciła też uwagę, że aktywność osób po przeszczepie - choćby w różnych dyscyplinach sportu - jest bardzo inspirująca i motywująca.

Ludzie, których miało nie być, którzy walczyli o drugie życie, robią takie rzeczy, a tobie Olga się nie chce wstać z łóżka? No wstyd trochę - podsumowała aktorka.

W Biegu po Nowe Życie kolejny raz wezmą udział dziennikarze RMF FM.