​3 kwietnia 2024 roku w Netto Arena w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie, które ma szansę na zawsze zmienić postrzeganie donacji i transplantacji narządów wśród młodego pokolenia. Blisko 3000 uczniów ze szczecińskich szkół ponadpodstawowych spotka się osobiście z zespołami transplantacyjnymi oraz osobami, które dzięki przeszczepom zyskały drugie życie.

To drugie takie wydarzenie w Polsce po edycji gdańskiej, która miała miejsce w styczniu tego roku / transplantologia.info / Materiały prasowe

Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ to inicjatywa, która po raz pierwszy zagościła w Polsce w Gdańsku, a teraz przyszła pora na Szczecin, by rozszerzyć świadomość na temat tej ważnej kwestii.





Organizowane przez Fundację Pasjonaci Życia we współpracy z miastem, wydarzenie ma na celu przybliżenie młodzieży tematyki donacji i transplantacji narządów w Polsce.

Cieszymy się, że Forum zagości w naszym mieście z ważnym przekazem, który - mamy nadzieję - skutecznie trafi do osób wchodzących w dorosłość. Pokażemy blisko 3000 uczniów czym tak naprawdę jest transplantacja. Młodzi dowiedzą się, że dla wielu chorób to jedyna szansa na drugie życie i dlaczego tak ważna jest deklaracja woli oddania po śmierci narządów do przeszczepienia - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, podkreślając znaczenie inicjatywy.

Po sukcesie gdańskiego Forum, które zgromadziło 3000 młodych ludzi z różnych szkół, organizatorzy postanowili powtórzyć wydarzenie w Szczecinie, mieście o znaczącym wkładzie w rozwój polskiej transplantologii. W ciągu ponad dwóch godzin uczestnicy Forum będą mieli okazję wysłuchać kilkunastu wywiadów z ekspertami - lekarzami transplantologami z całej Polski, koordynatorami transplantacyjnymi oraz, co najważniejsze, poznać osoby po przeszczepieniu, które ze sceny opowiedzą swoje wzruszające historie.

Dajemy przede wszystkim rzetelne informacje, a nie wiadomości przekazywane na zasadzie, że ktoś gdzieś coś usłyszał. Wpływamy w ten sposób na wrażliwość młodych ludzi - mówi dr hab. Maciej Romanowski, transplantolog i kierownik szczecińskiej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1, który zainspirowany gdańskim Forum postawił sobie za cel, by kolejne spotkanie odbyło się w Szczecinie.

Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ potrwa od 11:00 do 13:15, a jego celem jest nie tylko edukacja, ale również budowanie świadomości na temat znaczenia deklaracji woli oddania narządów po śmierci. To wydarzenie ma szansę otworzyć oczy młodych ludzi na potrzeby innych oraz pokazać, że każdy z nas może stać się bohaterem, dając innym szansę na nowe życie