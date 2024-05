Osoby po przeszczepach organów, lekarze transplantolodzy, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze i sportowcy spotkają się 18 maja w Wiśle, by promować ideę transplantacji. Będzie to już 24. Bieg po Nowe Życie.

Siatkarz Piotr Gruszka na ubiegłorocznym Biegu po Nowe Życie w Wiśle / Łukasz Kalinowski / East News

W 24. Biegu po Nowe Życie weźmie udział kilkadziesiąt osób po przeszczepieniu. Towarzyszyli im będą aktorzy (m.in. Mariusz Jakus, Olga Łasak, Zuzanna Lit, Aleksandra Radwan), piosenkarze i sportowcy ( m.in. wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, panczenista Zbigniew Bródka, siatkarze Piotr Łukasz Kadziewicz i Piotr Gruszka, tyczkarka Monika Pyrek, koszykarz Cezary Trybański, szczypiornista Mariusz Jurasik). Nie zabraknie też dziennikarzy z różnych redakcji - wśród nich ekipy RMF FM.

Dziennikarze RMF FM - Magdalena Wojtoń, Monika Kamińska, Blanka Baranowska i Maciej Nycz - na ubiegłorocznej edycji Biegu po Nowe Życie w Wiśle / Jacek Skóra / RMF FM

Sztafetę nordic walking rozpoczną znane osoby - aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, lekarze transplantolodzy, koordynatorzy. Po kilometrze na trasę ruszą osoby po przeszczepieniu - dawcy i biorcy, a później pomaszerują przyjaciele i sympatycy biegu, dziennikarze i partnerzy - wyjaśnił rzecznik imprezy Tomasz Furtak. Ostatnia grupa to młodzież ze śląskich szkół ponadpodstawowych. Wszyscy będą skupieni na tym, by przekonywać, że donacja to wielki obowiązek każdego z nas, a transplantacja jest najskuteczniejszą metodą leczenia wielu chorób - dodał.

Zdaniem dyrektora biegu Arkadiusza Pilarza, ubiegły rok był dla polskiej transplantologii bardzo udany.

1910 przeszczepień to wielki sukces zespołów transplantacyjnych, lekarzy kwalifikujących, wykonujących transplantacje i opiekujących się dawcami i biorcami, koordynatorów transplantacyjnych i całej rzeszy osób, dzięki którym jest możliwy szybki transport narządów między szpitalami - podkreślił.