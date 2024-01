Mural promujący dawstwo organów odsłonięto dziś - w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji - w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Dzieło znajduje się w korytarzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dzień przed Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu odsłonięto mural promujący dawstwo organów. Projekt inspirowany jest zwycięską pracą wyłonioną w konkursie dla uczestników 15. edycji kampanii "Drugie życie".

Spośród 24 nadesłanych prac, kapituła konkursowa wybrała pomysł przygotowany przez Karolinę Pieczek, uczennicę Szkół im. I.J. Paderewskiego prowadzonych przez Edukację Lubasz. Jedną z nagród w konkursie było wykorzystanie zwycięskiego projektu do stworzenia prawdziwego muralu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

To niesamowite, że mój projekt zdobył uznanie kapituły konkursu i wygrał, ale jeszcze bardziej wyróżniające jest to, że od dziś będę mogła pochwalić się nim w rzeczywistości. Temat muralu był szczególny, to miejsce jest szczególne i ja sama dziś czuje się naprawdę dumna i wyróżniona - powiedziała Karolina Pieczek, uczennica Edukacji Lubasz. Na podstawie zwycięskiego projektu graficznego, mural zrealizowała Pamela Herot, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

"Ściany mają mówić"

Naszą rolą jest nie tylko wykonywanie transplantacji narządów, ale również szerzenie świadomości na ten temat - tłumaczył dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki. Ściany mają mówić - to idea, która zrodziła się w naszym szpitalu 2 lata temu. Właśnie wtedy postanowiliśmy, że ściany naszych budynków będą zdobione muralami, mówiącym o sprawach dla nas ważnych, a taką właśnie jest rozwój transplantologii - dodał.

To już trzeci mural promujący transplantację w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

