Prof. Maciej Kosieradzki, Rafał Kątny i Poltransplant - to niektórzy z wyróżnionych za zasługi dla polskiej transplantologii. Otrzymali oni nagrody podczas gali "Drugie życie", która odbyła się w piątek wieczorem w Wiśle. Wydarzenie organizowane było w przeddzień 24. edycji Biegu po Nowe Życie, który od lat skupia uwagę na donacji i transplantacji narządów.

W Wiśle zakończyła gala "Drugie życie". W jej trakcie wręczane były nagrody dla osób i instytucji, które zasłużyły się dla polskiej transplantologii.

Wśród nagrodzonych byli m.in. prof. Maciej Kosieradzki (kategoria osobowość polskiej transplantacji), Rafał Kątny (aktywni po transplantacji") i Cezary Trybański oraz Olga Łasak (aktywni dla transplantacji). Nagroda specjalna Biegu po Nowe Życie trafiła do UCK Gdańsk.

"Przy kawie o transplantologii"

W przeddzień 24. edycji Biegu po Nowe Życie, wydarzenia, które od lat skupia uwagę na donacji i transplantacji narządów, Polska transplantologia świętuje swoje sukcesy i zastanawia się nad przyszłością. W piątek odbyło się wyjątkowe spotkanie z czołowymi postaciami polskiej medycyny transplantacyjnej, które na żywo odpowiadały na pytania dotyczące teraźniejszości i przyszłości tej niezwykle ważnej dziedziny medycyny.

W trakcie ponad trzygodzinnej audycji "Przy kawie o transplantologii" pojawiło się ponad 20 ekspertów, w tym

prof. Maciej Kosieradzki , Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego,

dyrektor ds. medycznych Poltransplantu,

, dyrektor ds. medycznych Poltransplantu, prof. Piotr Kaliciński, legenda polskiej transplantologii dziecięcej, który ma na swoim koncie wiele pionierskich operacji, w tym pierwsze udane przeszczepienie wątroby w Polsce.

Rozmowy uzupełniły wystąpienia prof. Alicji Dębskiej-Ślizień i prof. Magdaleny Durlik, które przybliżyły najnowsze osiągnięcia i wyzwania stojące przed polską transplantologią.

Bieg po Nowe Życie, który odbędzie się 18 maja w Wiśle, po raz kolejny zwróci uwagę na donację narządów jako obowiązek społeczny i transplantację jako metodę ratującą życie. W ubiegłym roku polska transplantologia odnotowała rekordową liczbę 1910 przeszczepień, co jest wielkim sukcesem zespołów transplantacyjnych, lekarzy, koordynatorów i wszystkich zaangażowanych w proces transplantacji.

Wydarzenie, które co roku przyciąga osoby po transplantacjach, ich rodziny, przyjaciół oraz sympatyków, ma na celu nie tylko promowanie idei donacji, ale również pokazywanie, że transplantacja to nowe życie dla osób, które dzięki niej wracają do zdrowia. Historie uczestników Biegu, takie jak opowieść Joanny Prorok, która po trzecim telefonie od koordynatora transplantologicznego przeszła udaną operację, są najlepszym dowodem na to, że warto walczyć o każdy dzień.

Bieg po Nowe Życie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim przypomnienie o sile wspólnoty i solidarności z tymi, którzy czekają na drugą szansę od losu. To wydarzenie, które pokazuje, że medycyna transplantacyjna w Polsce rozwija się dynamicznie, a polscy lekarze są w czołówce światowych specjalistów w tej dziedzinie.