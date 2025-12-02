Już od grudnia klienci Taurona otrzymają całkowicie przeprojektowane, uproszczone faktury za energię elektryczną. Jak podkreśla koncern, to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy domagali się czytelniejszych i bardziej zrozumiałych rozliczeń. Nowe faktury mają trafić do ponad 6 milionów gospodarstw domowych oraz prosumentów.

Nowa faktura za prąd od Taurona. Dokumenty trafią do milionów klientów / Shutterstock

Tauron wprowadza nowe, uproszczone faktury za prąd dla ponad 6 mln klientów - czytelne i intuicyjne!

Najważniejsze informacje, takie jak kwota do zapłaty i zużycie energii, będą wyraźnie wyróżnione na pierwszej stronie faktury.

Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze nowości czekają na użytkowników? Sprawdź pełny artykuł!

Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, właśnie rozpoczął szeroko zakrojoną akcję wysyłki nowych, uproszczonych faktur do swoich klientów. Jak wynika z komunikatu spółki, pierwsze gospodarstwa domowe i prosumenci już w grudniu tego roku otrzymają dokumenty w nowej, znacznie bardziej czytelnej formie. Docelowo zmiana obejmie ponad 6 milionów odbiorców.

Co się zmienia? Najważniejsze informacje na pierwszym planie

Nowa faktura została zaprojektowana w taki sposób, by odbiorca mógł szybko i intuicyjnie znaleźć kluczowe informacje. Najważniejsze elementy, takie jak kwota do zapłaty, okres rozliczeniowy, szczegółowe zużycie energii oraz harmonogram płatności, są teraz wyraźnie wyróżnione i łatwo dostępne na pierwszej stronie dokumentu.

Zmiany dotyczą również prosumentów, czyli osób, które nie tylko konsumują energię, ale także ją produkują - na przykład dzięki instalacjom fotowoltaicznym. W ich przypadku faktura jasno wskazuje system rozliczeń, ilość energii pobranej z sieci oraz oddanej do sieci. Dla rozliczających się w systemie net-metering, dokument zawiera także informację o ilości energii zgromadzonej w wirtualnym magazynie po ostatnim rozliczeniu.

Mniej pytań, więcej zrozumienia - pierwsze efekty już widać

Tauron rozpoczął proces upraszczania rozliczeń już w marcu bieżącego roku. Przez ostatnie miesiące do faktur dołączano dodatkowe podsumowanie najważniejszych informacji, co przyniosło wymierne efekty - liczba zapytań dotyczących rozliczeń spadła aż o 150 tysięcy.

Badania przeprowadzone w Punktach Obsługi Klienta Taurona pokazały, że zdecydowana większość klientów, niezależnie od wieku, uznała nową wersję faktury za znacznie bardziej czytelną od poprzedniej. Zrozumienie poszczególnych elementów dokumentu przekroczyło poziom 90 procent, co jest wynikiem znacznie lepszym niż w przypadku poprzednich wersji rozliczeń.

Uproszczenia także w aplikacji Mój Tauron

Na uproszczeniu faktur się nie kończy. Tauron zadbał również o cyfrowych użytkowników, wprowadzając nowy, bardziej przejrzysty format prezentacji danych rozliczeniowych w aplikacji Mój Tauron. Klienci mogą teraz nie tylko łatwiej sprawdzić stan zużycia prądu, ale także podać odczyt licznika, zamówić kontakt z konsultantem czy przepisać umowę.

W najbliższych miesiącach planowane jest uruchomienie kolejnych funkcjonalności, które mają jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie energią i rozliczeniami.