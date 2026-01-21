Rusza długo wyczekiwany remont zapory w Pilchowicach (Dolnośląskie). To najwyższa kamienna i łukowa zapora w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 93 milionów złotych potrwa dwa lata i przyniesie szereg zmian dla mieszkańców regionu. Sprawdź, jak będzie wyglądał harmonogram prac.

Ruszyły prace przygotowawcze przy zaporze w Pilchowicach (Dolnośląskie), która ma przejść remont.



Tauron Ekoenergia podpisał umowę na remont jednej z najważniejszych budowli hydrotechnicznych w Polsce na początku stycznia. Koszt inwestycji przekroczy 93 miliony złotych, a prace potrwają 24 miesiące.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, przedsięwzięcie jest "nietypowe, wymagające i pełne wyzwań, ale również konieczne, a przede wszystkim oczekiwane szczególnie przez społeczność, którą zapora chroni przed wielką wodą".



Harmonogram prac i zmiany dla mieszkańców

Remont zapory został zaplanowany w taki sposób, by jej główna funkcja - ochrona przeciwpowodziowa - była realizowana przez cały okres trwania prac. "To możliwe dzięki odpowiednio dobranej kolejności etapów prac" - informuje Tauron.

Pierwszy etap inwestycji obejmie organizację placu budowy oraz remont elementów, które można wykonać przy napełnionym zbiorniku.

Największe zmiany dla mieszkańców pojawią się od lutego 2026 roku - wtedy zamknięta zostanie droga przebiegająca przez koronę zapory. Konieczne będzie korzystanie z objazdów przez miejscowość Pokrzywnik.

Utrudnienia potrwają do końca realizacji inwestycji, czyli przez dwa lata.