Komisja Europejska oficjalnie wyraziła zgodę na udzielenie przez Polskę pomocy publicznej na budowę elektrowni jądrowej. Budowa jeszcze w grudniu będzie mogła ruszyć z kopyta – zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że zabezpieczono na ten cel całość potrzebnej kwoty, czyli 60 mld zł.
- Komisja Europejska oficjalnie zgodziła się na pomoc publiczną dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
- Elektrownia powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.
- Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka PEJ, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.
