Główna wygrana nie padła, ale ktoś kto w Polsce zagrał w loterii Eurojackpot i tak ma powody do zadowolenia. Trafiło do niego bowiem 8 109 746 złotych.
Szczęśliwe losowanie odbyło się we wtorek 26 sierpnia. Do wzięcia było aż 35 mln euro. Nikt nie skreślił jednak siedmiu wylosowanych liczb (8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8). To oznacza, że w piątek w Eurojackpot będzie do wygrania 220 000 000 złotych.
Padły za to dwie wygrane drugiego stopnia (5 głównych liczb i jedna euro liczba). Jeden z tych zakładów został zawarty w Polsce - konkretnie w punkcie Lotto przy ul Rynek 1 w Lesku (woj. podkarpackie), a drugi w Niemczech. Zwycięzca z Podkarpacia otrzyma 8 109 746,50 zł, a z Niemiec 1 746 680,80 euro.
Totalizator Sportowy informuje, że wtorkowa wygrana jest najwyższą, jaka kiedykolwiek padła w Lesku.
W Polsce mamy jeszcze jednego nowego milionera. Osoba, która w kolekturze przy ul. Gostyńskiej 2 w Kąkolewie (woj. wielkopolskie) zagrała metodą "chybił trafił", wygrała równy milion złotych.
W Polsce w Eurojackpot można grać od 2017 roku. Najwyższa wygrana padła 12 sierpnia 2022 roku. Wówczas w powiecie krotoszyńskim rozbito kumulację. Zwycięzca wygrał ponad 213 milionów złotych.
W Eurojackpot uczestniczą Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.