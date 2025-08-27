Główna wygrana nie padła, ale ktoś kto w Polsce zagrał w loterii Eurojackpot i tak ma powody do zadowolenia. Trafiło do niego bowiem 8 109 746 złotych.

W rosnącej kumulacji Eurojackpot na szczęśliwców będzie czekać aż 220 000 000 złotych / Shutterstock

Szczęśliwe losowanie odbyło się we wtorek 26 sierpnia. Do wzięcia było aż 35 mln euro. Nikt nie skreślił jednak siedmiu wylosowanych liczb (8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8). To oznacza, że w piątek w Eurojackpot będzie do wygrania 220 000 000 złotych.

Wygrane w Niemczech i Polsce

Padły za to dwie wygrane drugiego stopnia (5 głównych liczb i jedna euro liczba). Jeden z tych zakładów został zawarty w Polsce - konkretnie w punkcie Lotto przy ul Rynek 1 w Lesku (woj. podkarpackie), a drugi w Niemczech. Zwycięzca z Podkarpacia otrzyma 8 109 746,50 zł, a z Niemiec 1 746 680,80 euro.

Totalizator Sportowy informuje, że wtorkowa wygrana jest najwyższą, jaka kiedykolwiek padła w Lesku.

W Polsce mamy jeszcze jednego nowego milionera. Osoba, która w kolekturze przy ul. Gostyńskiej 2 w Kąkolewie (woj. wielkopolskie) zagrała metodą "chybił trafił", wygrała równy milion złotych.

Najwyższa wygrana w Eurojackpot

W Polsce w Eurojackpot można grać od 2017 roku. Najwyższa wygrana padła 12 sierpnia 2022 roku. Wówczas w powiecie krotoszyńskim rozbito kumulację. Zwycięzca wygrał ponad 213 milionów złotych.

W Eurojackpot uczestniczą Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.