Groźnie wyglądająca kolizja na drodze wojewódzkiej nr 455 pod Oławą (woj. dolnośląskie) mogła zakończyć się tragicznie. 18 listopada około godz. 12:40 na wyjeździe z miasta w kierunku Jelcza-Laskowic zderzyły się czołowo dwa samochody. Przyczyną okazał się manewr wyprzedzania na łuku. Policja udostępniła nagranie z kamery.

Oława: Kierowca citroena wyprzedzał na łuku, fot. policja Oława

41-letni kierowca citroena, wyprzedzając na łuku drogi, stracił panowanie nad autem i czołowo zderzył się z audi na DW455 pod Oławą.

Droga była zablokowana przez blisko godzinę; kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń, choć oba auta zostały mocno zniszczone.

Sprawca otrzymał 5 tys. zł mandatu i 10 punktów karnych; policja apeluje o ostrożność w trudnych, jesiennych warunkach.

Kierujący citroenem mieszkaniec Oławy zdecydował się na wyprzedzenie ciągu pojazdów na łuku drogi. Po zakończeniu manewru, już na prawym pasie, wpadł w poślizg.

Zjechał na pobocze i - chcąc uniknąć zderzenia z betonowym murem przeciwpowodziowym - gwałtownie odbił w lewo. W wyniku tego manewru czołowo zderzył się z audi, którym kierował 58-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Obaj kierujący byli trzeźwi. Uszkodzenia obu pojazdów były na tyle duże, że zatrzymano dowody rejestracyjne - przekazała asp. szt. Monika Kaleta z komendy policji w Oławie.

Oława: Niebezpieczny manewr na łuku drogi

Droga wojewódzka 396 była zablokowana przez blisko godzinę - do czasu usunięcia rozbitych pojazdów i zakończenia czynności służb.

41-letni kierowca citroena został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł i 10 punktami karnymi.

Policja ponownie apeluje o ostrożność na drogach. Jesienne warunki - mokra nawierzchnia, deszcz, zaparowane szyby i ograniczona widoczność - znacząco zwiększają ryzyko wypadków. Na drogach nie ma miejsca na brawurę - przypomina asp. szt. Monika Kaleta.

Funkcjonariusze podkreślają:

wyprzedzaj tylko wtedy, gdy masz absolutną pewność, że manewr jest bezpieczny,

dostosuj prędkość do panujących warunków,

dbaj o sprawne oświetlenie pojazdu i czyste szyby,

zachowuj odpowiedni odstęp, który daje czas na reakcję.

Jedna zła decyzja może zagrozić życiu wielu osób - przypomina policja.