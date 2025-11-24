Nie żyje Stanisław Fiszer, architekt i urbanista. Miał 90 lat. To on zaprojektował m.in. budynek Centrum Giełdowego w Warszawie oraz odnowione Arkady Kubickiego.

Stanisław Fiszer / Tomasz Gzell / PAP

O śmierci Stanisława Fiszera poinformowała Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów. Z jej komunikatu wynika, że zmarł w Paryżu.

Stanisław Fiszer urodził się 23 października 1935 r. w Warszawie. Studiował na Politechnice Gdańskiej w latach 1953-1959.

W 1963 r. Fiszer zaczął pracę w biurze projektowym Ministra Prac Publicznych w Kambodży. W 1965 r. został w Paryżu asystentem Michela Ecocharda, jednego z najważniejszych planistów XX wieku, twórcy wielu wizji urbanistycznych dla krajów rozwijających się. Pracował także w biurze Ducharme Minost, działającym między Paryżem a Abidżanem.

Na początku lat 70. Fiszer rozpoczął samodzielną praktykę zawodową w Paryżu. W latach 1972-2000 był profesorem tytularnym w L‘école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy.

Fiszer pracował w swojej pracowni założonej w 1996 r. w Paryżu i oddziale Fiszer Atelier 41 założonym w 1997 r. w Warszawie. Realizował projekty różnej skali: od muzeów i szkół, przez przestrzenie kultury i budynki administracyjne, po znaczące interwencje w historycznej tkance miast.

Oprócz odnowionych Arkad Kubickiego najbardziej znanym projektem Fiszera jest budynek Centrum Giełdowego w Warszawie, który zaprojektował wspólnie z Andrzejem M. Chołdzyńskim. W jego pracowni powstał także projekt Miasteczka Orange - zespołu budynków przy Alejach Jerozolimskich 160, siedziby głównej Telekomunikacji Polskiej, tuż przed tym, jak przeistoczyła się w Orange.

Fiszer przewodniczył jury w konkursach architektonicznych, m.in.: Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (1993 i 2001), Ogólnopolskiego Konkursu "Życie w Architekturze" w Warszawie (1999), Fundacji Baczko i Zakrzewski w Warszawie (od 2000). W 2000 r. nagrodzono go Honorową Nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich.