Policjanci z Mikołowa w Śląskiem poszukują 15-letniej Marceliny Kwapulińskiej z Orzesza. Nastolatka do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. W tle poszukiwań pojawia się również ewentualny wypadek kolejowy.

Poszukiwana 15-letnia Marcelina Kwapulińska

Policja Mikołów udostępniła na Facebooku dwa zdjęcia poszukiwanej 15-letniej Marceliny Kwapulińskiej.

Na jednym z nich widać dziewczynę stojącą na torowisku. Jak poinformował reporter RMF FM Marcin Buczek, o osobie na torach miał też mówić funkcjonariuszom pracownik kolei.

Wiadomo, że pociąg wyjeżdżał z dworca w Łaziskach Górnych i skład jechał wtedy wolno, ale w pobliżu tego miejsca nikogo jednak nie znaleziono.

Był tam natomiast plecak z dokumentami nastolatki, która teraz jest poszukiwana.

W akcji wykorzystywany jest m.in. dron; na miejsce sprowadzono również policyjne psy tropiące.

Poszukiwana 15-latka ma jasne oczy i długie do ramion włosy koloru ciemny blond. Ubrana jest prawdopodobnie w ciemną bluzę, jasne spodnie typu dzwony oraz czarne budy z białą podeszwą. Dziewczyna może posiadać obrażenia.

Mikołowscy policjanci proszą, by osoby, które napotkały nastolatkę bądź posiadały jakiekolwiek informacje co do miejsca jej aktualnego pobytu, pilnie skontaktowały się z dyżurnym pod nr tel. 47 8558 200 lub 47 8558 255.