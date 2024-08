Pomorska policja przekazuje: mężczyzna podejrzewany o zabójstwo kobiety w Gdańsku-Oliwie został zatrzymany. To mąż ofiary. Ujęto go o poranku, a namierzyli go mieszkańcy miasta.

Obława w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP W niedzielę przed godz. 18:00 policjanci dostali informację, że w Gdańsku-Oliwie znaleziono zwłoki kobiety. Z nieoficjalnych informacji wynika, że została ona ugodzona nożem w szyję. Świadkowie nieopodal miejsca tej tragedii widzieli brodatego mężczyznę w niebieskiej koszuli. Według relacji świadków miał być uzbrojony w nóż. W związku z zabójstwem poszukiwany był Emil R. Jak informuje reporter RMF FM, zamordowana kobieta była jego żoną, z którą w związku im się nie układało. To - zdaniem śledczych - wstępnie trzeba brać za motyw zbrodni. Mężczyzna był niemalże nagi W poniedziałek rano mundurowi przekazali, że mężczyzna został zatrzymany ul. Karwieńskiej w Oliwie. Od rana w gdańskich i gdyńskich komendach dzwoniły telefony od mieszkańców, którzy informowali, że widzą kogoś dziwnego. Na przystanku koło oliwskiego zoo ludzie zauważyli niemalże nagiego mężczyznę, który zachowywał się nienormalnie. Na miejsce pojechało kilka patroli prewencji. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, zatrzymanie odbyło się sprawnie, mężczyzna nie stawiał oporu. 49-latek trafił teraz na komisariat. Dzisiaj prawdopodobnie usłyszy zarzut zabójstwa. Policja wciąż wyjaśnia okoliczności tej zbrodni. W poszukiwaniach 49-latka brało udział około 300 mundurowych. Zobacz również: Autobus zderzył się z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Są ranni

