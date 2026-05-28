Policja z Tarnowskich Gór informowała o poranku, że zaginęła 14-latka. Służby zwróciły się z apelem o wszelkie informacje na temat dziewczynki, która wczoraj po południu wyszła ze swojego domu w Tarnowskich Górach i ślad po niej zaginął.
Policja poszukiwała 14-latki, która w środę po południu, 27 maja, wyszła z domu w Tarnowskich Górach i już do niego nie wróciła. Nie nawiązała kontaktu z opiekunami. "Prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 853 42 55 lub alarmowy 112" - apelowała policja do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o zaginionej.
Na szczęście okazało się, że poszukiwania zostały zakończone. Policja podała, że życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo.
- natychmiast zgłoś zaginięcie dziecka - zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 997,
- kontaktując się ze służbami, dokładnie wszystko opisz - ubranie, cechy szczególne dziecka, stan zdrowia - powiadom, jeśli przyjmuje jakieś leki - okoliczności zaginięcia oraz miejsce, gdzie dziecko było widziane po raz ostatni,
- natychmiast rozpocznij poszukiwania w najbliższej okolicy, zapytaj przechodniów, czy je widzieli, zapytaj w sklepach w okolicy,
- miej przygotowane aktualne zdjęcie dziecka - będzie ono potrzebne służbom do szybkiej identyfikacji.
- złóż stacjonarnie oficjalne zawiadomienie o zaginięciu - policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia,
- powiadom rodzinę, znajomych i sąsiadów,
- poproś o pomoc w poszukiwaniach i rozpowszechnianiu informacji,
- miej naładowany telefon, odbieraj połączenia, bądź dostępny,
- współpracuj z mediami, jeśli policja uzna to za stosowne - publikacja wizerunku dziecka może przyspieszyć poszukiwania,
- nie ukrywaj żadnych informacji przed policją.