Policja z Tarnowskich Gór informowała o poranku, że zaginęła 14-latka. Służby zwróciły się z apelem o wszelkie informacje na temat dziewczynki, która wczoraj po południu wyszła ze swojego domu w Tarnowskich Górach i ślad po niej zaginął.

Poszukiwana 14-latka odnaleziona

Policja poszukiwała 14-latki, która w środę po południu, 27 maja, wyszła z domu w Tarnowskich Górach i już do niego nie wróciła. Nie nawiązała kontaktu z opiekunami. "Prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 853 42 55 lub alarmowy 112" - apelowała policja do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o zaginionej.

Na szczęście okazało się, że poszukiwania zostały zakończone. Policja podała, że życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo.

