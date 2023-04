Jedna z pokrzywdzonych kobiet straciła pieniądze i biżuterię wartości prawie 90 tys. złotych, a druga ponad 12 tys. złotych. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie następne 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwie mieszkanki Rzeszowa podczas rozmowy telefonicznej z nieznanym rozmówcą uwierzyły, że bliskie im osoby spowodowały wypadek i mogą trafić do więzienia. Aby im pomóc należało wpłacić kaucje.

Niestety, żadna z kobiet przed przekazaniem pieniędzy, nie skontaktowała się z kimś bliskim i nie sprawdziła wiarygodności rozmówcy. W ten sposób 86-latka straciła ponad 12 tys. złotych, a 79-latka pieniądze i biżuterię wartości prawie 90 tys. złotych.

Policji udało się zatrzymać dwóch mężczyzn, którzy od oszukanych kobiet odebrali pieniądze. To 55-letni mieszkaniec województwa śląskiego i 42-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, których kryminalni zatrzymali w Krakowie i przewieźli do komendy w Rzeszowie.

Po wstępnych czynnościach, mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśniania i szczegółowo opisali okoliczności, w jakich dopuścili się przestępstw.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator jeszcze tego samego dnia wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych aresztu na okres trzech miesięcy, do którego sąd przychylił się.