Jeden z oskarżonych przyznał się do zabicia mężczyzny. Decyzją sądu, umieszczono go w zamkniętym ośrodku w Stuðlar.

17-latka, która była jedną z czterech osób zatrzymanych w związku z morderstwem pod Fjarðarkaup, została zwolniona z aresztu, tak zdecydował islandzki sąd krajowy. Jak się okazało, na podstawie jej nagrania z ataku widać, że nie miała ona nic wspólnego z przemocą podczas tego tragicznego zdarzenia.

Pozostałe aresztowane osoby umieszczono w placówkach opieki nad dziećmi, ponieważ wszystkie miały mniej niż 18 lat. Jedną z oskarżonych osadzono w więzieniu Hólmarsheiði.

Z komunikatu policji wynika, że do ataku na Polaka nie doszło na tle narodowościowym.

Tamtejsza Polonia wstrząśnięta śmiercią 27-latka

Jak podaje portal nowiny24.pl, zamordowany Polak to mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego na Podkarpaciu. Brutalny atak i jego śmierć wstrząsnęła Polonią, która należy do najliczniejszych mniejszości na Islandii, oraz samymi Islandczykami.

W sobotę w Landakotskirkja, czyli Bazylice Katedralnej Chrystusa Króla w Reykjavíku, odprawiono nabożeństwo modlitewne w intencji wsparcia rodziny, przyjaciół i znajomych ofiary. W wezwaniu apelowano do Polaków i Islandczyków, by "zjednoczyli się i przeciwstawili przemocy młodych ludzi na ulicach naszego miasta i kraju" - podaje Iceland News. Czuwanie zostało dedykowane jego matce, by okazać jej szczególne wsparcia w tych tragicznych chwilach.

Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego wyjechał na Islandię z rodziną w celach zarobkowych.