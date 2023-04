"Napoje energetyczne to jest trochę narkotyk opakowany w cukierek" - tak 8 lutego mówił w studiu RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk, zapowiadając wniesienie do Sejmu projektu ustawy o zakazie ich sprzedaży młodzieży. Projekt został złożony, jego losy nadal nie są pewne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje nasz dziennikarz Tomasz Skory, marszałek Sejmu już trzeci miesiąc nie nadała projektowi numeru druku, więc nie można nad nim zacząć pracy.

Zamiast tego pomysł Bortniczuka trafił do oceny Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, opiniowania przez kilkanaście instytucji od prokuratury i SN przez samorządy prawnicze po Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a na koniec okazało się, że wnioskodawca musi uzupełnić uzasadnienie, bo przyjęcie projektu wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

"To trochę narkotyk zapakowany w cukierek"

Bortniczuk był pytany o tę inicjatywę w Porannej rozmowie w RMF FM 8 lutego. Polityk wyjaśnił, że zainteresował się tym tematem po przekazaniu mu informacji o problemie przez znajomych nauczycieli. Sprawą na polecenie ministra zajął się Zakład Fizjologii Żywienia i Dietetyki Instytutu Sportu.

Dzisiaj już dysponuję badaniami statystycznymi dotyczącymi Polski i to uczestników programu SKS (Szkolne Kluby Sportowe), czyli młodych sportowców. One wskazują na to, że napoje energetyczne to trochę narkotyk zapakowany w cukierek. Dlatego tym bardziej powinniśmy się tego wystrzegać i zakazać kupna tych napojów dzieciom - stwierdził szef resortu na antenie RMF FM.

Bortniczuk wskazywał, że często napoje energetyczne są sprzedawane w pojemności litra w cenie wody mineralnej, co oznacza, że dziecko wypijając litr energetyka, dostarcza sobie taką ilość kofeiny, jaka znajduje się w 6-8 filiżankach. Czasami w ciągu jednej przerwy lekcyjnej - zaznaczył.