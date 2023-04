Prawie 7,5 mln sztuk papierosów bez polskiej akcyzy o czarnorynkowej wartości 5,5 mln złotych zabezpieczyli krakowscy policjanci na terenie powiatu piaseczyńskiego (Mazowieckie). W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn.

Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawnili miejsca przechowywania papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Po uzyskaniu informacji policjanci zatrzymali w mazowieckiem do kontroli kierujących renaultem trafic i skodą. W bagażnikach tych pojazdów funkcjonariusze ujawnili łącznie ponad 1,1 mln sztuk nielegalnych papierosów, zapakowanych w kartonowe pudła. Kierującymi pojazdami to 36-letni obywatel Mołdawii i 51- letni obywatel Ukrainy, mieszkający na terenie Krakowa. Obaj zostali zatrzymani.

Po przeszukaniu hali magazynowej i kontenera znaleziono kolejne partie nielegalnych wyrobów tytoniowych w łącznej ilości ponad 6,3 mln sztuk papierosów. Łącznie zabezpieczono blisko 7,5 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, o czarnorynkowej wartości ponad 5,5 mln złotych.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za to przestępstwo grozi im grzywna do 720 stawek dziennych lub pozbawienie wolności do 4,5 roku lub obie te kary łącznie.

24 kwietnia br., sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Według wstępnych wyliczeń śledczych wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające ponad 9 mln złotych.