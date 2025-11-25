Jest śledztwo polskiej prokuratury w sprawie tragedii w ukraińskim Tarnopolu, gdzie zginęła 7-latka z Polski. Dziewczynka jest jedną z ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na to miasto.

Budynek w Tarnopolu zniszczony w rosyjskim ataku rakietowym / Vladyslav Musiienko / PAP

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo dotyczące zamachu na życie i zdrowie ludności cywilnej w Tarnopolu na Ukrainie.

W wyniku ataku rakietowego 19 listopada 2025 roku zawalił się budynek mieszkalny przy ul. 15 Kwietnia 31 w Tarnopolu.

Wśród ofiar tragicznego zdarzenia znalazła się małoletnia obywatelka Polski.

W Tarnopolu na Ukrainie po ataku rakietowym 19 listopada 2025 r. zawalił się budynek mieszkalny przy ul. 15 Kwietnia 31. Wśród ofiar była małoletnia dziewczynka, obywatelka Polski, 7-letnia Amelia.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 24 listopada 2025 r. - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 110 par. 1 k.k. - wszczął w tej sprawie śledztwo. Dotyczy ono zbrodni z art. 123 par. 1 pkt 4 k.k., czyli naruszenia prawa międzynarodowego i zabójstwa małoletniej - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Przekazał, że "równolegle także Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie tarnopolskim prowadzi postępowanie o czyn z części 2 art. 438 k.k. Ukrainy".

Poznańska Prokuratura Okręgowa zwróciła się do ambasady Ukrainy o pomoc w uzyskaniu ze wskazanego Wydziału lub innej instytucji dokumentów dotyczących zabójstwa obywatelki naszego kraju.

Polski Kodeks karny za zbrodnię zamachu na życie lub zdrowie ludności cywilnej (art. 123 par. 1 pkt 4 k.k.) przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12 albo dożywotniego pozbawienia wolności.