Nie żyje 34-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Grzegorz Stec. Mężczyzna zmarł podczas szkolenia rotacyjnego w Kołaczycach (woj. podkarpackie). Okoliczności zdarzenia badają policja oraz przedstawiciele wojska.
Wojska Obrony Terytorialnej w niedzielę wieczorem potwierdziły śmierć żołnierza 4. Kompanii Jasielskiej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, który należał do 3. Podkarpackiej Brygady OT.
"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łączymy się w bólu i składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom z jednostki. Cześć Jego Pamięci" - przekazali przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej.