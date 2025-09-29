Jak poinformował lokalny portal jaslo.info, Grzegorz Stec zmarł w nocy z 28 na 29 września w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni żołnierz miał nagle źle się poczuć i został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Grzegorz Stec nie żyje. Był nie tylko żołnierzem

Grzegorz Stec był również znany lokalnej społeczności jako piłkarz. Przez wiele lat reprezentował barwy klubu WKS Rędzinianka Wojaszówka.

"Grzegorz przez wiele lat reprezentował barwy Rędzinianki, zapisując się na stałe w historii oraz pamięci wszystkich, którzy mieli okazję z Nim grać, trenować i współpracować" - napisali w oświadczeniu działacze i zawodnicy klubu.

Śmierć Grzegorza Steca pogrążyła w żałobie zarówno środowisko wojskowe, jak i sportowe. Policja oraz wojsko prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności tragedii.