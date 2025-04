Co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę lub otyłość – alarmują specjaliści. W Rzeszowie podjęto zdecydowane kroki: miasto finansuje konsultacje u specjalistów dla uczniów szkół podstawowych. Rodzice mają czas do 15 maja, by zgłosić dzieci do programu. Kto może skorzystać i co obejmuje pomoc?

Profilaktyka już od trzeciej klasy W Rzeszowie ruszył miejski program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości u dzieci. Skierowany jest do uczniów w wieku 9 lat - konkretnie do trzecioklasistów. Podczas badań w szkołach przeprowadzane są pomiary wagi, wzrostu i obwodów ciała. Jeżeli wyniki wskazują na problem, rodzice mogą zapisać dziecko do specjalnego programu. Miasto przeznaczyło na ten cel w 2025 roku aż 474 400 zł. Specjaliści przekonują, że wiek 9-10 lat to ostatni moment na wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych i ruchowych. To wtedy dzieci utrwalają swoje wybory żywieniowe, które mogą decydować o ich zdrowiu w przyszłości. Dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta i warsztaty Program realizowany jest we współpracy z Centrum Medycznym Medyk i przewiduje szerokie wsparcie. Dzieci objęte programem będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą. Co więcej, przewidziano także cykl szkoleń i warsztatów dla rodziców i ich dzieci. Po wakacjach z programu będzie mogło skorzystać 120 uczniów. Zapisy już ruszyły i potrwają do 15 maja - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo. Organizatorzy ostrzegają: nadwaga u dzieci to nie tylko problem estetyczny. To także realne zagrożenie dla zdrowia - zwiększone ryzyko cukrzycy, nadciśnienia, miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych.

