Kraków zyska 240 parkomatów z Warszawy i zaoszczędzi nawet kilkanaście milionów złotych na nowych urządzeniach. Przekazane bezpłatnie maszyny posłużą do wymiany najstarszych modeli, a także do ewentualnego rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Miasto przygotowuje się do zmian, które wejdą w życie już od sierpnia.

Parkomat w strefie płatnego parkowania w Krakowie / Longfin Media / Shutterstock Miasto zapłaci tylko za transport, montaż i dostosowanie urządzeń do lokalnych standardów , co pozwoli zaoszczędzić nawet kilkanaście milionów złotych.

, co pozwoli zaoszczędzić nawet kilkanaście milionów złotych. Nowe przepisy wymagają wpisywania numerów rejestracyjnych i różnicowania opłat - dzięki używanym parkomatom Kraków dostosuje się bez konieczności kosztownych zakupów.

- dzięki używanym parkomatom Kraków dostosuje się bez konieczności kosztownych zakupów. Mieszkańcy coraz częściej płacą za parkowanie przez aplikacje. Czy za kilka lat parkomaty znikną z ulic całkowicie?

Tysiące pielgrzymów w Krakowie. Co czeka uczestników Święta Miłosierdzia? 240 używanych parkomatów trafi do Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisał porozumienie z warszawskim odpowiednikiem, na mocy którego stolica Małopolski nieodpłatnie pozyska 240 używanych, lecz sprawnych parkomatów. Jak podkreślają urzędnicy, urządzenia są w bardzo dobrym stanie technicznym i są w pełni kompatybilne z tymi, które już działają w Krakowie. Dzięki ich wdrożeniu możliwa będzie wymiana najstarszych modeli, które nie pozwalają na wpisanie numeru rejestracyjnego - to dziś kluczowa funkcjonalność, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian - mówi Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK. Miliony oszczędności i przygotowania do zmian od sierpnia Dzięki tej operacji Kraków nie będzie musiał wydawać kilkunastu milionów złotych na zakup nowych urządzeń. Koszty, jakie poniesie miasto, będą ograniczone do transportu, montażu i dostosowania sprzętu do krakowskich standardów, w tym do obsługi Karty Krakowskiej. W sierpniu w życie wejdą nowe przepisy, zgodnie z którymi parkomaty muszą być przygotowane do pobierania zróżnicowanych opłat, zależnych m.in. od uprawnień wynikających z posiadania wspomnianej karty. Łącznie w Krakowie ma działać około tysiąca urządzeń - zarówno już istniejących, jak i tych pozyskanych z Warszawy. Część z nich może posłużyć przy ewentualnym rozszerzeniu strefy płatnego parkowania na Bronowice, co - jak zaznaczono - będzie jeszcze przedmiotem konsultacji społecznych. Parkomaty odchodzą do lamusa? Rośnie popularność aplikacji Choć Kraków wzmacnia swoją infrastrukturę parkingową, trend jest jasny - coraz więcej mieszkańców wybiera płatności mobilne. Obserwujemy, że udział płatności mobilnych rośnie z miesiąca na miesiąc. Jeśli ten trend się utrzyma, za kilka lat parkomaty mogą zniknąć z przestrzeni miasta całkowicie. Do tego czasu zależy nam, aby każdy kierowca - niezależnie od preferencji - miał wygodny dostęp do narzędzi umożliwiających szybkie i sprawne wniesienie opłaty parkingowej - zaznacza Magdalena Nowak-Obrzut. Z danych ZDMK wynika, że każdego miesiąca mieszkańcy Krakowa płacą za parkowanie poprzez aplikacje mobilne ponad 3,7 mln zł, podczas gdy wpływy z tradycyjnych parkomatów wynoszą 2,7 mln zł. Jeszcze rok temu te wartości były niemal równe. Zobacz również: Marcin Romanowski znalazł pracę na Węgrzech

