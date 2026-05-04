W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik - emerytowany metropolita przemyski. "To postać bardzo wielobarwna. Jego życiorysem dałoby się obdzielić trzy albo i cztery osoby" - mówił w Radiu RMF24 Tomasz Krzyżak - publicysta i autor biografii zmarłego hierarchy.

Arcybiskup Józef Michalik na zdj. z 2023 r. / Wojciech Olkuśnik / East News

Wspominając arcybiskupa Józefa Michalika, Tomasz Krzyżak wrócił do swojej rozmowy sprzed lat z tym hierarchą. Dotyczyła ona śmierci.

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. "Był bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II"

Arcybiskup 10 lat temu powiedział mi, że nigdy nie spodziewał się, że będzie żył tak długo. Dlaczego? Jego rodzeństwo zmarło, nie dożywszy 50 lat. Matka zmarła przed 70. rokiem życia. Ojciec jedynie dożył tam prawie 80 lat - opowiadał gość Radia RMF24.

Autor biografii arcybiskupa Michalika zwrócił uwagę na bogaty życiorys duchownego. Wspomniał m.in. o jego studiach w Rzymie i późniejszym objęciu funkcji rektora Papieskiego Kolegium Polskiego.

Przez ponad 10 lat był rektorem. Był przy tej okazji bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II - tłumaczył Krzyżak. Pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich w momencie, w którym wykluwały się Światowe Dni Młodzieży - opisywał publicysta.

Arcybiskup Józef Michalik na zdj. z 2015 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Po powrocie do kraju Michalik był najpierw biskupem zielonogórsko-gorzowskim. Później trafił do archidiecezji przemyskiej - jej metropolitą był od 1993 do 2016 roku.

Krzyżak wspominał, że hierarcha był nie tylko świadkiem, ale i aktywnym uczestnikiem zmian demokratycznych, które miały miejsce w Polsce.

Stał na czele specjalnej komisji Episkopatu Polski do spraw Konstytucji. Walczono wtedy dość aktywnie o to, żeby w preambule znalazło się odwołanie do Boga - opowiadał publicysta w Radiu RMF24.



Przez dekadę Michalik stał na czele Konferencji Episkopatu Polski. Tomasz Krzyżak zwrócił uwagę w Radiu RMF24, że hierarcha podchodził do tej funkcji inaczej niż jego poprzednicy.

Powracały tęsknoty za liderem w postaci Wyszyńskiego czy Glempa. On mówił, że to już się skończyło, że to nie może tak wyglądać. Że jest po to, żeby służyć swoim braciom w biskupstwie - wyjaśniał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.