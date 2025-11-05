Odnalezione artefakty i ślady dawnych osad są obecnie szczegółowo analizowane przez specjalistów.

Jak informują przedstawiciele GDDKiA, prace archeologiczne są nieodłącznym elementem dużych inwestycji infrastrukturalnych i mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

Dzięki nim możliwe jest poznanie historii regionu i zabezpieczenie cennych znalezisk dla przyszłych pokoleń.

Prace na trasie S19 będą kontynuowane, a kolejne odkrycia mogą jeszcze bardziej wzbogacić wiedzę o historii Podkarpacia.



