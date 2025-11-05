Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz – Krosno (Podkarpacie) przynosi odkrycia, które rzucają nowe światło na historię regionu. Archeolodzy prowadzący badania na trasie inwestycji natrafili na liczne ślady osadnictwa sprzed setek, a nawet tysięcy lat.
Badania archeologiczne prowadzone są w kilku miejscowościach: Iskrzyni, Komborni, Bliznem, Jasienicy Rosielnej oraz Orzechówce. Łączna powierzchnia objęta pracami to ponad 600 arów.
Stanowiska, na których pracują archeolodzy, wstępnie datowane są na okres wpływów rzymskich.
Podczas prac badawczych odnaleziono dużą liczbę obiektów wziemnych - informuje GDDKiA.
Wśród znalezisk są pozostałości pradziejowego osadnictwa, w tym jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe oraz liczne fragmenty ceramiki. Odkrycia te potwierdzają, że tereny obecnej inwestycji były zamieszkiwane już w starożytności.