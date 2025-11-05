Świąteczne zakupy coraz częściej zaczynamy z wyprzedzeniem. Jak wynika z najnowszego badania „Polaków portfel własny: E-commerce od święta”, niemal co trzeci Polak rozpoczyna przygotowania do Bożego Narodzenia już w listopadzie. Jednocześnie ponad 60 procent badanych przyznaje, że reklamy i świąteczne kolekcje w sklepach pojawiają się zdecydowanie za wcześnie.

/ Shutterstock

48 proc. Polaków planuje z wyprzedzeniem przynajmniej część świątecznych wydatków, głównie prezenty.

14 proc. szczegółowo rozpisuje wszystkie zakupy związane z Bożym Narodzeniem.

33 proc. badanych podchodzi do świątecznych wydatków spontanicznie, częściej mężczyźni (36 proc.) niż kobiety (30 proc.).

Najwięcej osób rusza na zakupy świąteczne na początku grudnia (1-15 grudnia) - wskazuje tak 40 proc. Polaków.

29 proc. robi zakupy świąteczne już w listopadzie, 9 proc. zostawia wszystko na ostatnią chwilę, 7 proc. zaczyna w październiku, a 1 proc. już we wrześniu lub wcześniej.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zakupy świąteczne już w listopadzie

Z raportu przygotowanego przez Santander Consumer Bank wynika, że niemal połowa Polaków (48 proc.) planuje z wyprzedzeniem przynajmniej część świątecznych wydatków - głównie prezenty. Co siódmy z nas (14 proc.) szczegółowo rozpisuje wszystkie zakupy związane z Bożym Narodzeniem. Z drugiej strony, aż 33 proc. badanych przyznaje, że podchodzi do świątecznych wydatków spontanicznie, bez wcześniejszego planu - częściej są to mężczyźni (36 proc.) niż kobiety (30 proc.).

Kiedy ruszamy na zakupy? Dwóch na pięciu Polaków wybiera początek grudnia (1-15 grudnia), ale aż 29 proc. przyznaje, że zakupy świąteczne robi już w listopadzie. 9 proc. respondentów deklaruje, że zostawia wszystko na ostatnią chwilę, a 7 proc. zaczyna przygotowania już w październiku. Nieliczni (1 proc.) myślą o świętach jeszcze wcześniej, bo już we wrześniu lub przed nim.

Treści świąteczne za wcześnie

Nie wszystkim jednak podoba się tempo wprowadzania świątecznych akcentów w reklamach i sklepach. Aż 67 proc. badanych uważa, że świąteczne treści pojawiają się za wcześnie. Jedna piąta Polaków jest zdania, że to odpowiedni moment, a dla 3 proc. nawet za późno. 6 proc. nie zwraca na to większej uwagi.

Jak komentuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku: "Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę - 55 proc., wobec 43 proc. wśród pań".

Coraz popularniejsze zakupy online

Co kupujemy w sieci przed świętami? Najczęściej są to prezenty - wskazało je aż 70 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się dekoracje i ozdoby świąteczne (32 proc.) oraz ubrania i dodatki (29 proc.). 14 proc. badanych zamawia online artykuły spożywcze, a 12 proc. chemię domową. 11 proc. Polaków deklaruje, że nie kupuje w internecie nic z okazji świąt.

Dlaczego wybieramy zakupy online? Najważniejszym argumentem jest brak kolejek i unikanie tłumów (41 proc.), a zaraz za nim wygoda dostawy do domu lub paczkomatu (39 proc.). 36 proc. docenia niższe ceny i promocje dostępne w sieci, a 30 proc. wskazuje na brak ograniczenia godzinami otwarcia sklepów. Dla 28 proc. ważniejszy jest większy wybór i dostępność produktów, a 19 proc. ceni sobie możliwość łatwego porównania ofert. Co szósty ankietowany (16 proc.) zwraca uwagę na możliwość zakupu unikatowych produktów, których nie znajdzie w tradycyjnych sklepach.

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych wywiadów przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku w dniach 27 września - 6 października 2025 r. Wzięło w nim udział 1005 dorosłych Polaków korzystających z zakupów online.