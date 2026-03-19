Mieszkańcy Rzeszowa mają kolejną szansę, by realnie wpłynąć na rozwój swojego miasta. Ruszyła nowa edycja Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w której do rozdysponowania jest rekordowa kwota 15,7 mln złotych. Pomysły na inwestycje i wydarzenia można zgłaszać do 29 marca.

W Rzeszowie rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

W tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) do dyspozycji mieszkańców przeznaczono aż 15,7 mln zł.

To blisko 11 mln zł więcej niż w pierwszej edycji programu z 2014 roku. Jak podkreśla ratusz, zwiększenie środków to element strategii wzmacniania samorządności lokalnej i zachęta do jeszcze większego zaangażowania mieszkańców.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek nie kryje nadziei na jeszcze większą aktywność mieszkańców niż w poprzednich latach.

Budżet obywatelski jest znakomitą formą angażowania mieszkańców w życie miasta. Rzeszowianie sami proponują to, czego im potrzeba najbardziej na swoich osiedlach, a następnie spośród zaproponowanych przez siebie zadań wybierają najważniejsze – podkreślił prezydent.

Przypomniał, że w ubiegłym roku zgłoszono aż 187 projektów, a ponad 62 tysiące osób oddało swoje głosy. Wierzę, że ten ubiegłoroczny rekordowy wynik uda się pobić podczas tegorocznej edycji – dodał.

Każde osiedle z własną pulą

Rzeszowski model budżetu obywatelskiego wyróżnia się tym, że każde z osiedli otrzymuje własną pulę pieniędzy – 300 lub 400 tys. zł. Dzięki temu mieszkańcy mogą realizować sąsiedzkie inwestycje bez konieczności rywalizacji z projektami ogólnomiejskimi.

To rozwiązanie pozwala na bardziej sprawiedliwy podział środków i większą różnorodność realizowanych przedsięwzięć.

Statystyki pokazują, że RBO realnie wpływa na przestrzeń miejską. W ciągu 14 edycji mieszkańcy zdecydowali o wydaniu łącznie 133,65 mln zł. Tylko w ostatnich pięciu latach ta kwota wyniosła 65,5 mln zł.

Największą popularnością cieszą się projekty rekreacyjne – powstało już 16 parków osiedlowych, 26 placów zabaw oraz 17 boisk sportowych. Zrealizowano także 14 projektów infrastrukturalnych, obejmujących budowę dróg i parkingów.

Harmonogram i zasady zgłaszania projektów

Propozycje inwestycji i wydarzeń można zgłaszać do 29 marca 2026 roku. Następnie, do końca kwietnia, urzędnicy zweryfikują wszystkie wnioski.

Ostateczna lista zadań zostanie opublikowana 19 maja, a już dzień później – 20 maja – rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 4 czerwca. Wyniki poznamy 12 czerwca.