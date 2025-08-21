Policjantka trafiła do szpitala po zderzeniu radiowozu i osobówki w Olsztynie. Funkcjonariuszka ma uraz głowy. Wiadomo, że radiowóz jechał na sygnale.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Twój Kurier Olsztyński /

Samochody zderzyły się na na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Tuwima i Synów Pułku w Olsztynie - przy galerii handlowej.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Olsztynie / Twój Kurier Olsztyński /

Radiowóz jechał do pilnej interwencji, miał włączone sygnały - wyjaśnił rzecznik olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Dodał, że policyjne auto wjechało na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Uderzył w nie samochód osobowy, który akurat miał zielone światło.



Po zderzeniu radiowóz przewrócił się na bok. Jechała nim trójka policjantów. Funkcjonariuszka z urazem głowy została zabrana do szpitala na badania.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Olsztynie / Twój Kurier Olsztyński /

Wilczewski powiedział, że prawdopodobnie sprawa trafi do sądu. Do niego będzie należeć ocena, czy kierowca radiowozu mógł wjechać na skrzyżowanie.