W poniedziałek wieczorem, w miejscowości Zalesie (woj. podkarpackie) doszło do dramatycznego odkrycia. Służby ratunkowe zostały wezwane do nieprzytomnego, zakrwawionego mężczyzny znajdującego się w zaparkowanym samochodzie marki BMW. Niestety mężczyzna zmarł.

Na siedzeniu pasażera znaleziono zwłoki mężczyzny / Shutterstock

Zgłoszenie o niepokojącym znalezisku w miejscowości Zalesie w pobliżu stacji paliw i stacji kolejowej w Targowiskach (gmina Miejsce Piastowe) wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałkowe popołudnie.

Na miejsce natychmiast skierowano medyków, strażaków oraz funkcjonariuszy policji z krośnieńskiej drogówki - informuje lokalny portal krosno112.pl.

Mężczyzna nie dawał oznak życia

Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali dramatyczny widok.

W zaparkowanym bmw, na miejscu pasażera, znajdował się nieprzytomny, zakrwawiony mężczyzna. Niestety nie dawał już oznak życia.

Okoliczności śmierci mężczyzny nie są jeszcze znane. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.