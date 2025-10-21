Trzy osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej 73 między Kielcami a Buskiem-Zdrój. W Celinach samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

W wypadku zginęło trzech mężczyzn / Shutterstock

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano na drodze krajowej nr 73 na odcinku Kielce - Busko-Zdrój. W Celinach samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

Jak doszło do wypadku?

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, skoda na tablicach rejestracyjnych z Podkarpacia jadąc drogą krajową, skręciła w lewo na stację benzynową.

Wtedy uderzyła w nią jadąca z naprzeciwka ciężarówka.

Na miejscu zginęło trzech mężczyzn podróżujących samochodem osobowym.

Był to 45-letni kierujący i dwóch pasażerów w wieku 48 i 60 lat - powiedział RMF FM Damian Janus z kieleckiej policji.

Jak dodał, 35-letniemu kierowcy ciężarówki nic się nie stało.

Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami jeszcze co najmniej do godziny 10:00.







