214 samochodów skontrolowanych, wystawiono 184 mandaty, zatrzymano 32 dowody rejestracyjne. To efekty akcji małopolskich policjantów przeciwko organizatorom i uczestnikom nielegalnych wyścigów ulicznych.

/ arch. RMF

Kierowcy tracili dowody rejestracyjne m.in. z powodu niewłaściwego stanu aut. Policjanci zanotowali wycieki płynów eksploatacyjnych, przyciemniane szyby przednie i boczne, nadmierny hałas, a także niesprawne oświetlenie.

Mandaty - w sumie na kwotę ponad 70 tysięcy złotych - funkcjonariusze wypisywali za braki techniczne, ale też przekraczanie prędkości i niebezpieczne manewry.



Dwóch kierujących nie miało prawa jazdy, a jeden był pod wpływem narkotyków. Akcję prowadzono w powiecie krakowskim oraz północno-zachodniej części Krakowa.