W niedzielę w Stalowej Woli będzie można odbyć wycieczkę z przewodnikiem po dzielnicy miasta - Rozwadowie. Przewodnicy, którzy ukończyli kurs organizowany m.in. przez urząd miasta i Fundację Dionizego Garbacza Stalovianum, będą oprowadzać wszystkich chętnych za darmo.

Stalowa Wola - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, osoby, które ukończyły kurs na przewodników miejskich są znakomicie przygotowani, aby przekazać mieszkańcom i turystom informacje o mieście.

Jestem pewny, że z wielką pasją podczas kolejnych wycieczek przekażą uczestnikom wiedzę na temat naszego miasta, zainteresują ciekawostkami i pokażą najpiękniejsze miejsca w najstarszych dzielnicach. Jestem przekonany, że wspólne odkrywanie nieznanych miejsc oraz poznawanie dziejów będzie wspaniałą formą spędzania niedzielnego popołudnia - dodał.

Pierwsza wycieczka po Rozwadowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zbiórka chętnych zaplanowana została na godz. 16, przy studni na Rynku w Rozwadowie. Tematem spaceru jest "W rozwadowskim sztetlu" - to nawiązanie do żydowskiej przeszłości Rozwadowa. Czas trwania wycieczki to ok. 1,5 godziny. Wstęp jest wolny i nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Jak poinformował stalowowolski magistrat, przewodnicy podczas kolejnych spotkań opowiedzą m.in. o żydowskiej przeszłości miasteczka, o tradycjach kolejarskich Rozwadowa, a także przybliżą wiele ciekawych historii o mieszkańcach, którzy spoczywają na rozwadowskiej nekropolii, która stanowi swoistą kronikę dziejów.

Następne wycieczki planowane są na kolejne niedziele, aż do połowy października.