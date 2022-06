Duży pożar w Sanoku na Podkarpaciu. Ogień pojawił się w hali w zakładach Ciarko. Jeden strażak został poszkodowany.

Palą się jedne z większych zakładów w Sanoku, zakłady Ciarko - przekazał nam na Gorącą Linię RMF FM nasz słuchacz Tomasz.

/ Gorąca Linia RMF FM

Pożar wybuchł w hali, w której znajduje się lakiernia. Przed przybyciem służb z budynku ewakuowali się wszyscy pracownicy.

Ogień objął powierzchnie ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, płoną już dwie hale produkcyjne, w tym lakiernia. Kłęby dymu unoszą się nad wschodnią częścią miasta, uniemożliwiają także przejazd obwodnicą Sanoka na której wstrzymano ruch.

Poniższy film publikujemy dzięki uprzejmości Hokej.net .

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Z ogniem cały czas walczy ok. 150 strażaków. Jeden z nich z oparzeniami twarzy i rąk trafił do szpitala.