„Wszyscy prezydenci Indonezji mieli globalne ambicje. Pierwsi musieli tworzyć państwo. Pamiętajmy, że tego państwa nigdy nie było. Powstało w 1949 roku. To jest jednak potężny kraj. Dzisiaj to 16. gospodarka świata i największa wschodząca gospodarka w Azji Południowo-Wschodniej” – mówił w radiu RMF24 Tadeusz Biedzki. Podróżnik, biznesmen, reportażysta, autor wielu książek, był gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie „7 pytań o 7:07”.

Dżakarta – stolica Indonezji / Shutterstock

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tadeusz Biedzki: Wszyscy prezydenci Indonezji mieli globalne ambicje

Bogdan Zalewski: Jak wielka tak naprawdę jest Indonezja? Najpierw tak geograficznie.

Tadeusz Biedzki: Jest to ogromny kraj i lepiej - zamiast liczb - powiedzieć, że ona się rozciąga na szerokość jak Europa od Uralu do Portugalii. To obrazuje wielkość Indonezji - kilkanaście tysięcy wysp, dokładnie nie wiadomo.

Pytanie drugie o zagrożenia naturalne. Słyszymy ostatnio o wulkanach, trzęsieniach ziemi, tsunami - znowu to jest temat doniesień agencyjnych.

Indonezja dzierży absolutny rekord świata, jeżeli chodzi o liczbę wulkanów - jest to prawie 200, z tego 130 aktywnych - chociaż z tą aktywnością różnie bywa. Najpotężniejszy wulkan, który wybuchł w czasach historycznych - Krakatau - nazywa się w przetłumaczeniu - "Milcząca Góra". Tak właśnie milczała, że jak wybuchła, to było ją słychać na odległość 5 tys. kilometrów. Czyli tak, jakby na Uralu wybuchł wulkan, to słychać by to było w Portugalii.

Powiedzmy o tym politycznym trzęsieniu ziemi, o polityce. To pytanie trzecie, o Joko Widodo. Kto to jest ten lider? Dlaczego ma ambicje globalne?

Wszyscy prezydenci Indonezji mieli globalne ambicje. Pierwsi musieli tworzyć państwo. Pamiętajmy, że tego państwa nigdy nie było. Powstało w 1949 roku. Natomiast rzeczywiście, wszyscy prezydenci mieli te ambicje. To jest jednak potężny kraj. To jest dzisiaj 16. gospodarka świata i największa wschodząca gospodarka w Azji Południowo-Wschodniej.

Czyli to liderowanie G20 to nie jest przypadek?

To nie jest przypadek. To jest wynik wielkości tej gospodarki. Ona nie jest za bardzo nowoczesna, ale jest potężna. I to jest 270 mln ludzi, czyli czwarta ludność świata.

To nie tylko kwestia populacyjna, to także kwestie surowców, kopalin. Nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie sprawę, ale Indonezja jest największym eksporterem węgla. O kopalinach ostatnio bardzo wiele się mówi.

Indonezja ma wiele bogactw mineralnych. Właściwie ma wszystko. Ma nikiel, ma rudy żelaza, rudy miedzi, ropę naftową, więc to jest bardzo bogaty, bardzo zasobny w surowce naturalne kraj.

Pan to opisuje jako potęgę, mówimy o mocarstwowych ambicjach Indonezji, a przecież kiedy Pan pisze o wydobywaniu siarki, to ciarki przechodzą przez skórę. To piękno jest także piekłem.

Wydobywanie siarki, zwłaszcza z wulkanu Kawah ljen, z czynnego wulkanu, gdzie co chwilę wybuchają gazy, siarczany, to jest coś przerażającego. Ja byłem na dole w tym wulkanie, kiedy nastąpił wybuch. Przez trzy godziny nie potrafiłem oddychać, dusiłem się, wszystko mnie paliło. Oni właśnie w takich warunkach wydobywają siarkę. Nie mówiąc o tym, że po tym ręcznie ją wynoszą pionową skałą i bardzo często spadają. To jest gospodarka potężna, ale jeszcze wciąż nie nowoczesna, chociaż coraz bardziej czyniąca się nowoczesną.

Pytanie o kontrasty. Pan o tym już wspomina, że tutaj mocarstwowe ambicje, a z drugiej strony bardzo ciężkie warunki pracy. Mówimy też o kryzysie żywnościowym na świecie. Indonezja znowu wdarła się na czołówki z powodu oleju palmowego. O co w tym wszystkim chodzi?

Olej palmowy jest najpopularniejszym olejem w całej Azji. To jest najważniejszy olej na świecie. Chodzi o to, że inflacja, która ogarnęła cały świat, dotyka także Indonezji. I w związku z tym, olej strasznie podrożał - o 40 proc. Równocześnie trzeba pamiętać, że trzeba wyżywić 270 milionów Indonezyjczyków. Codziennie na tym oleju smaży się jedzenie dla wszystkich Indonezyjczyków. W związku z tym prezydent doszedł do wniosku, że trzeba doprowadzić do niższej ceny w Indonezji. Zakazał eksportu oleju palowego, co spowoduje oczywiście wyższą cenę na świecie.