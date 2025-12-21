Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę w jednej z tawern w Bekkersdal, niedaleko Johannesburga w RPA. Około godziny 1:00 nad ranem lokalnego czasu, grupa uzbrojonych napastników otworzyła ogień do bawiących się tam osób. Jak podaje Nexta, tragiczny bilans to 10 ofiar śmiertelnych, w tym troje dzieci. Kolejne 10 osób zostało rannych.

Strzelanina w RPA (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według informacji przekazanych przez południowoafrykańską policję, atak przeprowadziło około dwunastu nieznanych sprawców. Napastnicy przyjechali na miejsce dwoma pojazdami - białym minibusem oraz srebrnym sedanem.

Po wejściu do licencjonowanej tawerny, bez ostrzeżenia zaczęli strzelać do zgromadzonych tam ludzi. Świadkowie relacjonują, że strzały padały w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny, a napastnicy kontynuowali ostrzał nawet podczas ucieczki z miejsca zdarzenia.

Motyw ataku pozostaje na razie nieznany. Policja prowadzi intensywne śledztwo, a na miejscu tragedii pracują zespoły dochodzeniowe. Władze uruchomiły szeroko zakrojoną obławę na sprawców, którzy wciąż pozostają na wolności. Funkcjonariusze apelują do świadków i wszystkich osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt z najbliższą jednostką policji.