Zwłoki 45-letniego mężczyzny zostały znalezione w sobotę na ul. Rysia w Poznaniu. Na ciele widoczne były ślady charakterystyczne dla pobicia. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, które mogą mieć związek z tą wstrząsającą sprawą.

Tragedia w Poznaniu. Na ul. Rysia znaleziono ciało 45-latka / KWP w Poznaniu / Policja

W sobotę ok. godz. 14:30 na ul. Rysia w Poznaniu w województwie wielkopolskim znaleziono zwłoki 45-letniego mężczyzny. Na ciele były widoczne ślady pobicia.

Policjanci zebrali natychmiast wszystkie informacje, porozmawiali ze świadkami, przejrzeli monitoring i w wyniku tych czynności zatrzymali dwie podejrzane osoby. Na razie to wszystko, działamy dalej - powiedział RMF FM asp. Łukasz Kędziora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.



Uprzedzając pytania i teorie internetowe - wszyscy to Polacy - podały służby.