"Na stacje kontroli pojazdów przyjeżdżają kierowcy samochodów, w których blisko połowa świateł jest źle ustawiona, a w przypadku 10 proc. pojazdów światła wymagają natychmiastowej ingerencji" - powiedział Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego, który był gościem Krzysztofa Urbaniaka w Radiu RMF24. Co zrobić, żeby odpowiednio przygotować samochód na zimę? Ekspert podzielił się wskazówkami dotyczącymi oświetlenia i stanu technicznego samochodu.

Twoje światła - nasze bezpieczeństwo

Rusza 10 edycja kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", którą organizują Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Dzięki akcji można sprawdzić, czy światła w naszym samochodzie działają prawidłowo. Ze statystyk wynika, że na stacje kontroli pojazdów przyjeżdżają kierowcy samochodów, w których blisko połowa świateł jest źle ustawiona, a w przypadku 10 proc. pojazdów światła wymagają natychmiastowej ingerencji lub wymiany - wskazał dane Mikołaj Krupiński.

Źle ustawione światła mogą oślepić innych kierowców i przyczynić się do wypadku. Jak przypomniał ekspert, za nieprawidłowe ułożenie grozi również mandat i do 4 punktów karnych.

Jak można wziąć udział w akcji?

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w wybranych stacjach kontroli pojazdów w całej Polsce można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoim aucie.

Bezpłatne kontrole odbywają się dzisiaj - 15 listopada 2025 r. oraz w dwie kolejne soboty, 22 listopada 2025 r. i 6 grudnia 2025 r.

W aplikacji Yanosik i na stronie internetowej akcji znajduje się mapa stacji kontroli pojazdów, które biorą udział w akcji.

Ustawienie ma znaczenie

Poza jakością samych świateł, liczy się również ich umiejscowienie. Kluczowa jest kwestia właściwego ustawienia, czyli granicy światła i cienia. Światło musi dobrze oświetlać drogę przede wszystkim z prawej strony (...) nie może oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka - tłumaczył rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego.

Nawet najlepsze reflektory, jak są źle ustawione, brudne lub zmatowione, sprawiają, że kierowca będzie myślał, że on dobrze widzi, natomiast światło będzie rozproszone (...) 98 proc. kierowców będzie oślepianych po zmroku przez właśnie takie światła - przestrzegał Mikołaj Krupiński.

Gość Krzysztofa Urbaniaka, pytany o to, czy warto korzystać z automatycznych świateł w samochodzie, ocenił, że technika nigdy nie jest doskonała. Światła nie zawsze przełączają się automatycznie z dziennych na światła mijania, co może skutkować brakiem właściwej widoczności. Nie warto czekać na automatyczną reakcję samochodu, a wyrobić sobie nawyk kontrolowania świateł.

Ekspert zwrócił również uwagę na nadużywanie światła przeciwmgielnego tylnego. Jeżeli są niepotrzebnie używane, to oślepiają kierowców jadących z tyłu. Jeżeli widoczność pozwala nam, w dużym skrócie, jechać szybciej niż 50 km/h, czujemy się komfortowo, bo mamy zapewnioną wystarczającą widoczność, to tych świateł nie włączamy - zdradził metodę gość Radia RMF24.

Opony obok światła istotne dla bezpieczeństwa

Jak radził rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego, nie należy czekać z wymianą opon na ostatnią chwilę, gdy pojawia się już gruba warstwa śniegu. Opony zimowe czy homologowane opony całoroczne, lepiej zakładać, gdy temperatura regularnie spada poniżej 7 stopni na plusie - doradzał ekspert. Jak pokazują badania, które przytoczył Krupiński, ponad 80 proc. Polaków ma w zwyczaju dostosowanie ogumienia do pory roku.

Więcej rad dla kierowców na zimę

Mikołaj Krupiński doradza zmianę nie tylko opon, ale i płynu do spryskiwaczy. Najlepiej ten z nominałem -20 stopni. Najlepiej, żeby miał napis, że ma certyfikat jakości lub znak bezpieczeństwa B. To znaczy, że jak przyjdą mrozy, to po rozpyleniu na szybę ten płyn po pierwsze nam nie zamarznie, po drugie nie zniszczy nam gumowych piór wycieraczek, uszczelek albo nie zmatowi lakieru - mówił rzecznik ITS.

W okresie jesienno-zimowym, jak radzi Krupiński, warto sprawdzić stan akumulatora, zwłaszcza w samochodach z dużymi silnikami, które potrzebują tak zwanego dużego prądu rozruchowego.

Jeśli na szybie pojawiają się smugi, warto wymienić pióra wycieraczek. Dbamy także o sprawny nawiew, ogrzewanie, teraz o tej porze roku mamy więcej wilgoci w powietrzu, przez to warto, aby te szyby nam nie parowały, żebyśmy mieli przejrzystość jako kierujący - radził gość Krzysztofa Urbaniaka.

Kontrolujmy także ciśnienie w oponach i poziom płynów eksploatacyjnych. Ten właśnie okres jesienno-zimowy jest dość trudny dla naszych samochodów, toteż warto o nie zadbać.

Jak dostosować manewry na drodze?

W zimie, zdaniem eksperta, warto zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów. Nie należy wykonywać gwałtownych manewrów, za to należy dostosowywać prędkość do warunków, szczególnie na mokrej nawierzchni.

Opracowanie: Karolina Galus

